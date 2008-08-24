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Yaşam

Yargıçtan kayıt parası istendi

Yargıç Avni Mis, Ankara'da torununu kaydettirmek için gittiği okulun müdürü, kayıt parası isteyince ortalık karıştı.

24 Ağustos 2008 03:00

Ankara Adliyesi’nde hâkimlik yapan Avni Mis, torununu anaokuluna kaydettirmek için gittiği ilköğretim okulunda ‘kayıt parası’ istenmesi nedeniyle müdür Kani Karabucak’la tartıştı.
Mis, Karabucak’ı kendisine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldırdı. Karabucak tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Polis kayıtlarına yansıyan ilginç olay, önceki gün Çankaya Dikmen’deki İzzet Latif Aras İlköğretim Okulu’nda yaşandı. Ankara Adliyesi’nde görevli 28. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Mis, torununu anaokuluna kaydettirmek için Dikmen’deki ilköğretim okuluna gitti.

Tartışma bitmemiş

Mis, kendisinden ‘kayıt adı altında para istenmesi nedeniyle müdür Karabucak’la tartıştı.
Okul yönetiminin yasak olmasına karşın, kendisinden 200 YTL para istemesi nedeniyle büyüyen tartışma sonrasında Mis, okulu terketti.

Karabucak, olayın bittiğini düşündüğü sırada öğleden sonra okula gelen polislerin elindeki gözaltı talimatıyla, kendisini gözaltı için aradıklarını görünce şoke oldu.

Tutuklanması talep edildi

Müdür Karabucak, hâkim Mis’e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınması ve “mevcutlu” olarak mahkemeye çıkarılması talimatı gereğince Ankara Emniyeti’ne götürüldü. Karabucak, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi savcılığa çıkarıldı. Nöbetçi savcılık, ifadesini aldığı Karabucak’ı “tutuklanma” talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme de, Karabucak’ı tutuksuz yargılanması kararıyla serbest bıraktı.

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