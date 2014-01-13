Yargıçlar Sendikası, Zeyit Aslan'ı İstanbul Barosu'na şikayet etti

Yargıçlar Sendikası; HSYK kanun değişikliği teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'na uçan tekme atan AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ı, avukat olarak 15742 numarasıyla kayıtlı bulunduğu İstanbul Barosu Başkanlığı'na şikayet etti. Şikayet dilekçesinde, Aslan hakkında, "Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarına aykırı davranmış ve anılan eylemi nedeniyle TCK normlarını ihlal eden suç işlemiştir.Gereğinin takdir ve ifası için durum bilgilerinize saygı ile sunulur" denildi.

Milliyet gazetesinden Türker Karapınar'ın haberine göre, Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Karadağ tarafından İstanbul Barosu Başkanlığı'na gönderilen şikayet dilekçesinde, Eminağaoğlu'nun 11 Ocak 2014'te TBMM Adalet Komisyonunda HSYK kanun teklifinin tartışılması sırasında komisyon başkanlığına başvurarak teklif hakkında görüşlerini komisyon ile paylaşmak istediği belirtildi. "Bir sivil toplum kuruluşu olan Yargıçlar Sendikası Başkanının HSYK ile ilgili kanun teklifinin görüşmelerine katılma, görüşlerini paylaşma hakkı vardır, sadece oy hakkı yoktur" denilen dilekçede, şöyle denildi:

"Bununla beraber baronuz levhasına yazılı şu anda AKP milletvekili olarak görev yapan avukat Zeyid Aslan komisyon çalışmaları sırasında diğer AKP milletvekilleri gibi yargıç Ömer Faruk Eminağaoğlu'na önce hakaret edip, 'provakatör, defol' gibi sözler söylemiş ve akabinde masanın üzerine çıkarak tekme atmıştır. Bu durum yazılı ve görsel medyada tüm açıklığı ile yer almıştır. Her ne kadar fiilen avukatlık yapmasa da avukatlar, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak, düşüncelerini tekme atarak değil olgun ve objektif olarak açıklamak, gerekli ve karşılıklı saygıyı kaybetmeden nezaketli davranmak zorundadırlar. Avukat Zeyid Aslan, komisyonda görüşlerini paylaşmak için Başkanlığa başvuran yargıç olduğunu bildiği Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'na saygı ve nezaket kurallarının dışına çıkıp masa üstünden tekme atarak TBB Meslek Kurallarına aykırı davranmış ve anılan eylemi nedeniyle TCK.normlarını ihlal eden suç işlemiştir. Gereğinin takdir ve ifası için durum bilgilerinize saygı ile sunulur."