Yargıçlar Sendikası Başkanı mesleği bıraktı: Dışarıda daha özgür ve etkin bir mücadele ortamı mevcut

Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Ankara 11’inci Aile Mahkemesi Yargıcı Mustafa Karadağ, emeklilik kararı alarak mesleği bıraktığını açıkladı. sosyal medyadan duyurdu.

Bugün Facebook hesabından “Neden emekli oldum” başlıklı bir yazı paylaşan Mustafa Karadağ, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle Şanlıurfa’ya sürgün edilmem sürecinde bana verdiğiniz her türlü desteğe çok teşekkür ediyorum.

Benim ve üyemiz olan diğer yargıç, savcıların maruz kaldığı uygulamaların, hukuksuzlukların sadece yargıç ve savcılara değil aynı zamanda avukatlara yani yargının tüm kurucu unsurlarına yönelmiş olduğu bir gerçekliktir ve avukat meslektaşlarımızın bu gerçekliğin farkında olarak gerekli tepkileri vermeleri beni umutlandıran bir davranış olmuştur.

“Yiğit insanlar var”

Bunun dışında süreç içinde ben, kendimi hiç yalnız hissetmedim, daha önce de ifade ettiğim üzere yeniden söylemek isterim, dostlarım var, hukuka inanan barolar, yargıçların haklarını savunan avukatlar var. Sivil Toplum Örgütleri var, onların üyeleri yiğit insanlar var.

İlk başlarda Şanlıurfa’ya gidip orada göreve devam etme kararındaydım. Ancak daha sonraları izin ve adli tatil taleplerimin görmezden gelinmesi, bazı yayın organlarınca hedef gösterilerek can güvenliğimin risk altına sokulması, Türkiye’de yargıçlık yapmama olanak tanınmayacağına ilişkin söylentiler, yargı örgütlenmesi ile emek, hak, eşitlik ve özgürlük temelli demokrasi mücadelesine yeterince katkıda bulunma koşullarımın elimden alınmaya kalkışılması nedeniyle meslekten ayrılmak zorunda kaldım.

“Mücadele sadece yargıç iken yapılmıyor”

Elbette mücadele sadece yargıç iken yapılmıyor, aksine dışarıda daha özgür ve etkin bir mücadele ortamı mevcut. Bu bağlamda hak ve özgürlük taleplerimizin, hak ve hukuk ihlalleriyle ilgili taleplerimizin daha çok tartışılabileceği, eylemlerin belirleneceği geniş bir kamusal alan yaratmanın gereğine olan inancım nedeniyle 32 yılı aşan kamu hizmetinden ve 29 yıllık yargıçlık mesleğinden ayrılıyorum.”

Ne olmuştu?

Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSK) geçen mayıs ayında yayınladığı yayınladığı Adli Yıl Kararnamesi ile Ankara’dan Şanlıurfa’ya tayin edilmişti. Karadağ, bu karardan kısa süre önce Birgün gazetesinde yayınlanan “Majestelerinin yargısı” başlıklı yazıda yargının siyasi iktidar tarafında kontrol altına alınmasını eleştirmişti.