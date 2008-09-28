Yargıçlar dinlemeye itibar etmesin

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Ergenekon operasyonundan sonra yaygınlaşan "Telefonlarım dinleniyor" konusunda, "Teknoloji o kadar ilerlemiş ki başa çıkılamıyor bu işle" itirafında bulundu.



Hürriyet gazetesinde yayımlanan haberde Gerçeker, "Hákim ve savcılarımız yasal dayanağı bulunmayan, geçerliliği olmayan delillere itibar etmeyecekler. Başka çaremiz yok ki" diyerek, hâkim ve savcılardan bu tür dinlemelere itibar etmemeleri çağrısında bulundu, şu değerlendirmeleri yaptı:



Sıkıntılar zihniyetten



Bir kavram kargaşası var. Sıkıntıların çoğu da bundan kaynaklanıyor. Türkiye’de amaca ulaşmak için her şeyin mubah olduğu düşüncesi. Eğer doğru bir amacınız varsa doğru amaca ulaşmak için şöyle de yaparım böyle de yaparım. Ne yapayım başka türlü üstesinden gelemiyoruz zihniyetinin yerleşmesi çok büyük sıkıntılar yaratıyor.



İyi niyet yoksa olmaz



Bazı konularda yorum farklılığı oluyor. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nden o konuda çok güzel ve detaylı bir karar çıktı. (Jandarmanın genel izleme yetkisini iptal eden karar) İnsan unsuru çok önemli bu konuda. En iyi mevzuatı da getirseniz, insanlar iyi niyetli değilse, sorumluluk duygusu yoksa o mevzuatı hukuka uygun bir şekilde uygulama niyetleri yoksa hiç bir işe yaramıyor.



Engellemek mümkün değil



Teknoloji o kadar ilerlemiş ki başa da çıkılamıyor bu işle. Kötü niyetli insanlardan kurtaramıyorsun. CMK’da daha da ileri şeyler var. Mevzuatı yeterli görüyorum dersem yine yanlış yorum yapılabilir. Uygulama ile mevzuatı çok iyi karşılaştırıp iyi değerlendirmek lazım. Yasal şekilde yanlış yapanların yakasına sarılırsanız ancak önlenebilir. Anlatılanlara göre öyle tekniklerle dinleniyor ki engellemek mümkün olmuyor. O zaman da istediğiniz kanunu getirin. Mevzuatı suçlamakla da olmuyor.



Yasal yolla hak alınmıyor



Hukuk devleti olgusu zayıfladıkça, ortadan kalktıkça onun yerine yasadışı birtakım oluşumlar giriyor. İnsanlar haklarını yasal yollardan alamıyor veya geç alıyorlarsa o yollara başvuruyorlar. O boşluğu yasadışı oluşumlar dolduruyor. Vatandaş hakimine, savcısına, adliyesine, yargısına tam anlamıyla güvense, benim işim tam zamanında olacak, suçlular cezasını bulacak, hakkım zamanında teslim edilecek diye tam bir güven duygusu olsa o konular çok azalır. Ancak haksız olarak menfaat elde etmek isteyenler o yola başvurur.

