Yargıç mafya dinlemesine takıldı

2001 yılında ele geçirilen Ergenekon belgelerini, kayıtlara ‘eşya’ olarak geçirten hâkim Hekimoğlu’nun, ‘Oflu İsmail’ çetesine yönelik operasyonda polis dinlemesine takıldığı ortaya çıktı

“Oflu İsmail” lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu çetesine yönelik “Çetele” operasyonu kapsamında yapılan dinlemelere “ismi” takılan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Hekimoğlu’nun, Tuncay Güney ve Ümit Oğuztan’ın ev ve işyerlerinde 2001’de yapılan aramalarda ele geçirilen “Ergenekon” belgelerini kayıtlara ‘eşya’ olarak geçiren hakim olduğu ortaya çıktı.

İşadamı Ergun Gürsoy’un ricası üzerine Hacısüleymanoğlu hakkında tahliye kararı verdiği öne sürülen Hekimoğlu, Adana’ya düz hakim olarak atanmıştı.

İtalya’da uyuşturucu suçundan 19 yıl cezaevinde yattıktan sonra Mayıs 2006’da Türkiye’ye iade edilip cezaevine konan İsmail Hacısüleymanoğlu’nun tahliyesi için Galatasaray Kulübü eski Asbaşkanı, işadamı Ergun Gürsoy devreye girdi. Daha önce de hakkında Türkbank davasında “ihaleyi Korkmaz Yiğit’in alması için Alaattin Çakıcı’nın ‘çekilin’ talimatını taraflara bildirdiği” iddiası ortaya atılan Gürsoy, 1999’dan bu yana İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’nı yürüten Hakim Hekimoğlu’ndan sanık Hacısüleymanoğlu’nun tahliyesi için ‘ricada’ bulundu. Bu sırada polis, “Oflu İsmail” grubuna karşı “Çetele” isimli bir operasyonu yürüttüğü için Gürsoy’un bu konuda yaptığı görüşmeler telefon dinlemesine takıldı.

13 Nisan 2007’deki duruşmada “yaşı ve sağlık durumları” gerekçesiyle tahliye edilen Hacısüleymanoğlu, geçtiğimiz eylül ayında çete operasyonunda tekrar tutuklandı.

Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Oflu İsmail grubuna yönelik gerçekleştirilen “Çetele” operasyonuna ilişkin soruşturmayı tamamlayarak, aralarında İsmail Hacısüleymanoğlu’nun da bulunduğu 50 sanık hakkında 1.5 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında değişen hapis istemiyle dava açtı. Sanıklar arasında yer alan Gürsoy da, Hacısüleymanoğlu’nun tahliyesini yasadışı yollarla sağlamaya çalıştığı, silahlı çıkar amaçlı suç örgütüne yardım ettiği iddiasıyla yargılanmaya başladı.

36 yıl hapse mahkûm olduğu cinayet davasının yeniden görülmesi sırasında sanığı tahliye eden 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hekimoğlu da, Adana Adliyesi’ne düz hâkim olarak tayin edildi.



Belgelere ‘eşya’ muamelesi

Hekimoğlu, 4 Temmuz 2003 tarihinde kararında, bugünkü Ergenekon davasının çatısını oluşturan Tuncay Güney ve Ümit Oğuztan’ın ev ve işyerlerinde ele geçirilen Ergenekon’la ilgili belgeleri de kayıtlara ‘eşya’ olarak geçirmişti.



Belgelere iade

Hakim Hekimoğlu, aralarında Ergenekon ve suikastlarla ilgili dosyaların da bulunduğu belgelerle ilgili olarak, Oğuztan’a ait olan eşyaların avukatının talebi üzerine iade edilmesine, Güney’e ait eşyaların ise mahkeme kasasında tutulmasına karar vermişti.



