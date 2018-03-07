Yargı okul müdürüne ‘dur' dedi: Artık öğretmenden habersiz ders programı yapılmayacak

Danıştay, öğretmenlerin haftalık ders programlarını hazırlama yetkisini müdürlere devreden ve keyfi olarak kullanılmasını sağlayan yönetmelik maddesine ‘dur’ dedi. Okul yöneticilerinin, öğretmenlerden habersiz hazırladığı programlar artık öğretmenler kurulunda yapılan değerlendirme ve öğretmenlerin görüşleri alındıktan sonra hazırlanabilecek.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türk Eğitim Sen’in başvurusu sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki öğretmenlerin haftalık ders programlarını hazırlama yetkisini müdüre devreden madde için yürütmeyi durdurma kararı verdi. MEB’in itirazlarını reddeden Danıştay, Kasım 2016’da yapılan yönetmelik değişikliğiyle programların belirlenmesinde ‘tek yetkili’ olarak müdürün belirlenmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Öğretmenler kurulda görüşecek.

MEB’in yönetmeliğini durduran Danıştay, ders programlarının eski halindeki gibi öğretmenler kurulunda tartışılarak hazırlanmasının yeniden önünü açtı. Kararda eski düzenleme için “Programın öğretmenler kurulunda tartışılarak değerlendirilmesi imkânı sağladığı, değişiklikle bu imkânın ortadan kaldırılarak, okul müdürünün tek yetkili haline geririldiği, öğretmenlerin ise tebliğ ile ders programından haberdar olacaklarının düzenlendiği görüldüğünden, haftalık ders programı konusunda öğretmenler kurulunu devre dışı bırakan değişiklikte hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi. Öğretmenler de 2016’dan beri devam eden uygulamaya “Bilgisayar sistemiyle mekanik olarak ders düzenlemesi yapılıyordu, özellikle tekli eğitim yapılan okullarda gün bütünlüğü bölünüyor, programlar yöneticiye göre şekilleniyor, öğretmenlerin istedikleri düzeydeki sınıflar keyfi olarak verilmiyor, ‘ben yaptım oldu’ anlayışı hâkimdi” diyerek eleştirdi.