Yargı kararlarıyla protokolleri iptal edilen TÜGVA Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nden etkinliklerinin duyurulmasını istedi

Yargı kararlarıyla protokolleri iptal edilen TÜGVA, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı göndererek, düzenleyecekleri etkinliklerin okullarda duyurulmasını istedi. Müdürlük, ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.

BirGün gazetesinden Mustafa M. Bildircin’in haberine göre, 11 Haziran 2020 tarihli yargı kararı ile yürütmesi kısmen durdurulan protokolün uygulanması için milli eğitim müdürlüklerinden aralarında, “Değerler Eğitimi Çalışmaları, 40 Ayet-40 Hadis Yarışması” ve gezi, seminer, konferans gibi etkinliklerin de yer aldığı çok sayıda etkinliğin öğrencilere duyurulması istendi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜGVA’nın, "ricası"nı ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdi ve planlanan etkinliklerin okullarda duyurulması gerektiğini belirtti.

Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı İsmail Şener, protokolün yürütmesinin kısmen durdurulduğunu anımsatarak, “TÜGVA, göze batmayacak bir biçimde bu protokole dayanarak etkinlik planlıyor ve yerel yöneticilerimiz bu hukuksuzluğun bir parçası ve aracı haline getiriliyor. Milli Eğitim Müdürlüğünü ve yazıda imzası bulunan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı’nı uyarıyoruz. Derhal gönderdiğiniz yasadışı yazıyı geri çekin. Eğitimin bir bileşeni olmayan vakıf ve kurumların eğitim yöneticilerine talimat veren, eğitimle ilgili söz söyleme hakkını kendinde gören her türlü girişim ve etkinliklerine dur denilmelidir” dedi.