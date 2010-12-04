'Yargı kararları ışığında medya hukuku'

T24 - Medya, geçmişten günümüze dördüncü kuvvet olarak tanımlanır. Halkın bilgi alması ve bilinç oluşturmasına yardımcı olan medyanın bu bilincin oluşturulmasında ortaya çıkabilecek olumlu veya olumsuz süreç ve olgularda sorumluluğun fazlalığı hukukun alanına giriyor.





Avukat Coşkun Ongun tarafından hazırlanan çalışmada, medyanın hukuksal yönü belirleniyor. Yargı kararları eşliğinde derin yorum ve tartışmalara girilmeden mevzuat ve yargı kararları çoğu zaman aynen alıntılanarak ‘medya hukuku’nun çerçevesi yalın biçimde çiziliyor.



Kitapta gazete, radyo ve televizyonların yanı sıra internet ortamındaki yayınlar da hukuki boyutuyla ele alınıyor.



Kişilik hakları sınırının nerede başladığı, özgürlüğün sınırlarının nerede sonlandığı ise 'Legal Yayınlarından' çıkan kitapta yer verilen yargı kararlarıyla belirgin hale getiriliyor.







