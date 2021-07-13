Yargı kararıyla memur olanlara 25 Temmuz öncesi ihraç yolu açıldı

Güvenlik soruşturması nedeniyle sınavı kazanmalarına rağmen memuriyete atanmayan, göreve ancak yargı kararıyla başlayabilenlere yönelik Türkiye’nin farklı illerinde soruşturmaların başlatıldığı ortaya çıktı. 25 Temmuz’da süresi bitecek olan, 375 sayılı KHK’nin geçici 35. maddesi uyarınca, bu durumda olan çok sayıda kişiye, savunma yapması için 7 gün süre verildi. Savunmalar alındıktan sonra haklarında soruşturma başlatılan isimler, bağlı olduğu bakanlıkların vereceği onayla, kamudan ihraç edilebilecekler.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’in süresinin bitmesinin ardından, OHAL kararnamelerinde yer alan bazı düzenlemeler yasalaştırıldı. Terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı kişilerin kamudan ihraç edilebilmelerine olanak sağlayan düzenleme de 2018’de yasalaştırılarak, 375 sayılı KHK’nin geçici 35. maddesi haline getirildi. Söz konusu maddede, düzenlemenin yasalaştığı 25 Temmuz 2018’den itibaren üç yıl süreyle uygulanacağı belirtiliyor.

İhraç yolu açıldı

Türkiye’nin farklı yerlerinde ve farklı kurumlarda çalışan kamu görevlilerine yönelik olarak, geçtiğimiz Haziran ayından itibaren, bu madde uyarınca soruşturmalar başlatıldığı ortaya çıktı.

Haklarında soruşturma başlatılan isimlerin önemli bir bölümünün, memuriyet sınavını kazandıktan sonra güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan, buna karşı açtığı davayı kazanarak, yargı kararıyla göreve başlayanlardan oluştuğu da öğrenildi. Bu isimlerden, ilgili düzenlemenin son fıkrası uyarınca 7 gün içerisinde savunma yapmaları istenildi.

Yazılarda şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlığımıza intikal eden belge ve bilgilerin, bakanlıkta oluşturulan kurul tarafından tetkik edilmesi sonucunda terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliğiniz, mensubiyetiniz veya iltisakınız yahut bunlarla irtibatlı olduğunuz değerlendirildiğinden, hakkınızda tesis edilecek işleme esas olmak üzere, geçici 35. Maddenin son fıkrası uyarınca belirtilen hususlarda düzenleyeceğiniz savunmanızı, bu yazının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde göndermenizi, göndermediğiniz takdirde savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızın bilinmesini rica ederim.”

Süresi uzayacak

Soruşturmaların geçici 35. Maddenin uygulama süresinin bitmesine kısa bir süre kala başlatılması dikkati çekti. Bir yandan uygulama süresi bitmeden ihraçların yapılabilmesine yönelik adımlar atılırken, bir yandan da düzenlemenin uygulama süresinin uzatılması yönündeki çalışmalar da sürüyor. İktidarın, yasanın uygulama süresini üç yıl daha uzatma eğiliminde olduğu belirtiliyor.