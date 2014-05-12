Yargı karar verdi: Tek vaşakın öldürülmesi ekolojik dengeyi etkiler mi?

Burdur'da geçen yıl avcılar tarafından öldürülen vaşak için savcılığın, 'tek bir vaşağın vurulmasıyla ekolojik dengenin bozulması ve canlı türünün yok olması tehlikesinin meydana gelmesinin mümkün olmadığı' gerekçesiyle verdiği takipsizlik kararına yapılan itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, dosyayı kamu davası açılması için savcılığa gönderdi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Isparta'nın Gölhisar İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü Dirmil İşletme Şefliği orman muhafaza memurları, Burdur'un Altınyayla İlçesi yakınlarında, Kasım 2013'te orman yolu kenarında bir vaşak ölüsü buldu. Ergin bir dişi olduğu ve av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen vaşağı öldüren kişinin tespiti ve cezalandırılması için Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Baro, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 'avlanmak suretiyle bir canlı türünün yok olması ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesine neden olunması halinde, failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur' maddesi uyarınca suçluların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Vaşak avı yasak

Gölhisar Cumhuriyet Savcısı Halil Depedelen, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden konu hakkında bilgi istedi. 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen yazıda, vaşak avının Türkiye'de yasaklandığı, bu türün avlanmasının popülasyonlarının azalmasına ve uzun vadede nesillerinin yok olmasına neden olacağı kaydedildi.

Tek vaşak dengeyi bozmaz

Soruşturmayı tamamlayan savcılık ise kararında "Eylemin suç teşkil etmesi için vaşak canlı türünün neslinin tükenmesine yönelik bilinçli ve sistematik bir avlanmanın gerekli olduğu kanaatine varıldığı, tek bir vaşağın vurulmasıyla ekolojik dengenin bozulması ve canlı türünün yok olması tehlikesinin meydana gelmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle Kara Avcılığı Kanunu'nda tesis edilen atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı, kimliği tespit edilemeyen meçhul şüpheli hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi" dedi.

Karara itiraz kabul edildi

Savcılığın, tek bir vaşağın vurulmasıyla ekolojik dengenin bozulmayacağı ve canlı türünün yok olması tehlikesi meydana gelmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle verdiği takipsizlik kararına, Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2014'te itirazı kabul ederek, kamu davası açılması için dosyayı savcılığa gönderdi.

Hayvan Hakları Kurulu üyeleri, mahkemenin takipsizlik kararını bozarak kamu davası açılmasını telip etmesini sevindirici gelişme olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, "Hayvanlar için adalet aramaya, mücadeleye devam" dedi.