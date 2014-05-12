T24 LogoT24 Logo
Çevre

Yargı karar verdi: Tek vaşakın öldürülmesi ekolojik dengeyi etkiler mi?

Burdur'da avcılar tarafından vurulan vaşakla ilgili açılan davada, 'Tek bir vaşağın ölmesi ekolojik dengeyi bozmaz' diyen mahkemenin kararı bozuldu

12 Mayıs 2014 15:32

Burdur'da geçen yıl avcılar tarafından öldürülen vaşak için savcılığın, 'tek bir vaşağın vurulmasıyla ekolojik dengenin bozulması ve canlı türünün yok olması tehlikesinin meydana gelmesinin mümkün olmadığı' gerekçesiyle verdiği takipsizlik kararına yapılan itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, dosyayı kamu davası açılması için savcılığa gönderdi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Isparta'nın Gölhisar İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü Dirmil İşletme Şefliği orman muhafaza memurları, Burdur'un Altınyayla İlçesi yakınlarında, Kasım 2013'te orman yolu kenarında bir vaşak ölüsü buldu. Ergin bir dişi olduğu ve av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen vaşağı öldüren kişinin tespiti ve cezalandırılması için Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 

Baro, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 'avlanmak suretiyle bir canlı türünün yok olması ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesine neden olunması halinde, failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur' maddesi uyarınca suçluların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

 

Vaşak avı yasak

 

Gölhisar Cumhuriyet Savcısı Halil Depedelen, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden konu hakkında bilgi istedi. 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen yazıda, vaşak avının Türkiye'de yasaklandığı, bu türün avlanmasının popülasyonlarının azalmasına ve uzun vadede nesillerinin yok olmasına neden olacağı kaydedildi.

 

Tek vaşak dengeyi bozmaz

 

Soruşturmayı tamamlayan savcılık ise kararında "Eylemin suç teşkil etmesi için vaşak canlı türünün neslinin tükenmesine yönelik bilinçli ve sistematik bir avlanmanın gerekli olduğu kanaatine varıldığı, tek bir vaşağın vurulmasıyla ekolojik dengenin bozulması ve canlı türünün yok olması tehlikesinin meydana gelmesinin mümkün olmadığı, bu nedenle Kara Avcılığı Kanunu'nda tesis edilen atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı, kimliği tespit edilemeyen meçhul şüpheli hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi" dedi.

 

Karara itiraz kabul edildi

 

Savcılığın, tek bir vaşağın vurulmasıyla ekolojik dengenin bozulmayacağı ve canlı türünün yok olması tehlikesi meydana gelmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle verdiği takipsizlik kararına, Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2014'te itirazı kabul ederek, kamu davası açılması için dosyayı savcılığa gönderdi. 

Hayvan Hakları Kurulu üyeleri, mahkemenin takipsizlik kararını bozarak kamu davası açılmasını telip etmesini sevindirici gelişme olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, "Hayvanlar için adalet aramaya, mücadeleye devam" dedi. 

ETİKETLER

vaşakburdurmahkemedoğal dengebozulur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24