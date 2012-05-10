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Yargı 'işkence' dedi ve karakoldaki dayak 'Ağır Ceza'lık oldu

Asliye Ceza Mahkemesi’nde karakoldaki dayak olayının ilk duruşmasında mahkeme sanık polislerin işkence suçundan ağır cezada yargılanmasına karar verildi.

10 Mayıs 2012 08:46

İzmir’de Fevziye Cengiz’e, Karabağlar Polis Merkezi’nde dayak attıkları ileri sürülen polis memurlarının yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davaya ilk duruşmada, ‘görevsizlik’ kararı verildi. Hâkim, ’işkence suçu’ kapsamında değerlendirilmesini istediği dava dosyasını Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.


Milliyet'in haberine göre, Karabağlar’daki müzikhollere yönelik olarak 17 Temmuz 2011’de yapılan denetimde, ’kimliksiz olduğu, izinsiz çalıştığı ve polise mukavemette bulunduğu’ gerekçeleriyle hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülen Fevziye Cengiz’in, polisler tarafından dövüldüğü iddia edildi.


Karar sonrası Fevziye Cengiz, koridorda bekleyen eşi ve çocuklarına sarılıp sevindi. Cengiz’in avukatlarından Hanife Yıldırım, “Bu kararla suçun niteliği değişti” derken, Eylem Yıldız ise, “Örnek bir davadır. Hukuk adına sevindirici bir karar. Bu tip olaylarda eylemlerin sadece basit yaralamadan ibaret olmayacağını ortaya koyuyor” dedi.  


 

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