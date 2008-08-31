'Yargı ikinci sırada olamaz'

Genelkurmay’daki devir teslim töreninde protokoldeki yerine tepki gösteren Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, dün de Ankara’daki 30 Ağustos törenine ikinci sırada yer ayrıldığı için katılmadı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sol arka tarafındaki koltuğu boş kalan Kılıç, "İlk kez bir 30 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi Başkanı sıfatını taşıyorum. Benim tepkim kişisel değil. İlgililere de, yasama ve yürütmenin ayrı bir konsept olarak düşünülmesinden duyduğum rahatsızlığı ileteceğim" dedi.

Kılıç, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Oturma düzeninde yasama, yürütme ve yargı dengesinin gözetilmediğine, yasama ve yürütmenin sanki ayrı bir konsept gibi ele alındığına karar verdim. Dikkat ederseniz ön sırada yasama ve yürütme yer alıyor, yargıdan kimse yok. Bunun yanlışlığını gösterebilmek için katılmamanın daha uygun olduğunu düşündüm. Bunu, kişisel bir davranış ya da kurumsal bir tepki olarak ele almamak gerekiyor. Sadece yargıya ayrılan yerle ilgili bir ikaz. Tepkinin, Genelkurmay'daki devir - teslimle de ilgisi yok."

Kılıç, 30 Ağustos Resepsiyonu’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı devir - teslim töreninde arka koltukta oturmasının bir protokol hatası olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bu nedenle 30 Ağustos törenlerine katılmadım. Olaylardan bir gün sonra Genelkurmay Genel Sekreteri beni aradı. Çok kibar şekilde ‘bir yanlış yapıldığını ve özür dilediklerini’ söyledi. Biz de ‘Problem yok, tamam’ dedik. Yanlışlık kabul edildi. Ancak başkentteki bu protokolle ilgili durumun netleşmesi için gerekli yerlere yazı yazacağım. Cumhurbaşkanlığı’na da yazacağım.”

