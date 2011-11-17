-Yargı hızlanacak TBMM (A.A) - 17.11.2011 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yargılamaların hızlandırılmasına yönelik olarak mevzuatın taranması çalışmalarına hali hazırda devam edildiğini belirterek, ''Bu konuda hazırlanmakta olan üçüncü paket kanun tasarısı da en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır'' dedi. Ergin, bakanlık bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunarken yaptığı konuşmada, bugün için adalet sisteminin karşı karşıya olduğu temel sorunun, yargılamaların makul sürede bitirilememesi olduğunu söyledi. Bakan Ergin, 2002 yılından bu yana yürüttükleri faaliyetlerle bunu sağlamak için birçok alanda önemli gelişmeler kaydedildiğini söyledi. Yargılamaların gecikmesi sonucunu doğuran sebeplerin en önemlisinin, iş yükü fazlalığı olduğunu vurgulayan Ergin, bu konuda iki önemli çalışma yaptıklarını belirterek, Yargıtay ve Danıştayda üye ve daire sayısının artırılması, tetkik hakimi istihdamı gibi yeni düzenlemeleri anlattı. Ergin, şunları kaydetti: ''Yargılamaların hızlandırılmasına yönelik olarak mevzuatın taranması çalışmalarına hali hazırda devam edilmektedir. Bu konuda hazırlanmakta olan üçüncü paket kanun tasarısı da en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. Bu ve benzeri paketlerin kanunlaşması ile birlikte yargılamaların hızlandırılmasında önemli bir mesafe alınmış olunacaktır. Yargılamaları hızlandıracak mevzuat düzenlemelerini içeren paketlerin gecikmeksizin hazırlanıp kanunlaştırılması, bilişim imkanlarının artırılması ve altyapı sorunlarının çözülmesi gibi çalışmalar ve bundan sonra yürütülecek bu doğrultudaki faaliyetlerle özlemini duyduğumuz hızlı işleyen ve güven veren yargı sistemine ulaşacağımıza olan inancımı huzurlarınızda bir daha ifade etmek isterim.'' Daha etkin bir yargı için yürüttükleri faaliyetlerle, hakim ve savcı sayısını yüzde 34, adalet personeli sayısını ise yüzde 78 oranında artırdıklarını anlatan Ergin, buna paralel olarak mahkeme sayılarında da önemli bir artış sağlandığını belirtti. Yüksek mahkemelerin üye, savcı ve tetkik hakimi sayılarının iş yükü ile orantılı hale getirilmesinin, son 2 yılda kaydedilen önemli bir aşama olduğunu dile getiren Ergin, ''2012 yılında 38, 2013 yılında 37, 2014 yılında 31 ceza infaz kurumunu kapatmayı öngörüyoruz'' dedi.