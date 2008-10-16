Yargı: Deniz Feneri’ni yazmak görevdir

Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi, RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın, Deniz Feneri haberleri nedeniyle Hürriyet’te yayımlanmasını istediği tekzibi şu gerekçeyle reddetti: "Haber, özgür basının bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama haklarını kullanarak kamuoyunu bilgilendirme amaçlı haber verme niteliğindedir."



ANKARA 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Almanya’da görülen Deniz Feneri e.V. davası nedeniyle yayınlanan haberlerle ilgili çok önemli bir karar verdi. Mahkeme kararında, "Haber, özgür basının bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama haklarını kullanarak kamuoyunu bilgilendirme amaçlı haber verme niteliğindedir" denildi. RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın aldığı tekzip, Hürriyet gazetesi avukatlarının itirazı üzerine kaldırıldı. Akman, bu süreci beklemeden, "İşte mahkeme kararı" diye açıklama yapmıştı.



Akman’ın, Hürriyet’in 3 Eylül günü 1. sayfasında "Weiss Holding’ten Beyaz Holding"e başlığıyla yayınlanan ve 18. sayfada "Deniz Feneri Paraları Böyle Parlatılmış" başlığıyla devam eden haberin kamuoyundaki onur ve saygınlığını sarsmaya yönelik, iftira boyutunda olduğunu belirterek yaptığı başvuru üzerine Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi’nce alınan tekzip kararı, Hürriyet’in itirazı üzerine reddedildi. Dosyayı inceleyen Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi, tekzibi kaldırdığı ve talebi reddeden 2008/182 sayılı kararında şu görüşlere yer verdi:



"Deniz Feneri davası ile ilgili haberde, Almanya’nın Frankfurt Eyalet Mahkemesi’nde görülmekte olan davadan yargılanan kişilerin anlatımlarına yer verildiği ve haber başlıklarının bu anlatımlara uygun biçimde yazıldığı belirlenmiş olup, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3. maddesinde öngörülen özgür basının bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama haklarını kullanarak kamuoyunu bilgilendirme amaçlı haber verme niteliğinde olduğu, yasada sayılan basının hak ve yükümlülüklerine aykırı bir durumun sözkonusu olmadığı kanaatine varıldığından, 12. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2008/967 Müt.(tekzip) sayılı kararının, 5187 sayılı yasanın 14.maddesi hükümleri dikkate alınarak KALDIRILMASINA, tekzip isteyenin talebinin REDDİNE, kararın tarafları 12.Sulh Ceza Mahkemesi tebliğine, evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda Cumhuriyet Savcısının da görüşü alınmak suretiyle ve kesin olarak karar verildi.10.10.2008."

