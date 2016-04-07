"Yargı da, yürütme de, yasama da bizde" diyen AKP'li Ensarioğlu: Bilinçli olarak söyledim!

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, tartışma yaratan “Parlamenter sistem bizim işimize gelir, yargı da bizde yürütme de bizde yasama da bizde. Bizim yani Meclis’in AK Parti hükümetini denetlemek gibi birşeyi olabilir mi” sözlerine ilişkin olarak, "Yanlışlıkla ağzımdan kaçırmadım" dedi.

RS FM’de gazeteci Yavuz Oğhan’ın sorularını yanıtlayan Ensarioğlu'nun açıklaması şöyle:

“Yanlışlıkla ağzımdan kaçırmadım. Yargı bağımsız olmakla birlikte sözde ama istediğimiz zaman çıkardığımız kanunlar ve anayasa değişiklikleriyle yargının alanını sınırlayabiliyoruz, yapısıyla oynayabiliyoruz. Bugünkü sistem bu gücü ve imkanı size fazlasıyla sunuyor.”

Aynı programda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Burhan Kuzu da “Oğlan bizim kız bizim niye denetleyelim” sözleriyle Ensarioğlu’na destek vermişti.

Bozdağ: Dil sürçmesidir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise dün sorular üzerine “Sayın Ensarioğlu, hukukçu bir arkadaşımız değil. Yargı bağımsızdır, milletin yargısıdır. Soruşturma yaparken de yargılama yaparken de karar verirken de Türk milleti adına yapar, Türk milleti adına her türlü kararı verir. Yargı ne AK Parti’nin ne CHP’nin ne MHP’nin ne de HDP’nin yargısıdır. Yargı, Türk milletinin yargısıdır ve bağımsızdır. Öyle zannediyorum ki bir dil sürçmesidir. Konuşma sırasında zühulen söylenmiş bir laftır diye düşünüyorum” dedi.