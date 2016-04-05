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Politika

AKP'li Ensarioğlu: Yasama bizde, yürütme bizde, yargı bizde, her şey bizde!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu: Oğlan bizim kız bizim, niye denetleyelim?

05 Nisan 2016 17:56

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Türkiye'deki hukuk sistemiyle ilgili tartışmaya ilişkin olarak, “Aslında şimdiki sistem bizim daha çok işimize yarar. Yasama bizde, yürütme bizde, yargı bizde, her şey bizde” dedi.

Başkanlık sisteminin tartışıldığı A Haber’de Erkan Tan’ın ‘Arka Plan’ programına katılan Ensarioğlu'nun bu sözlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından anayasa profesörü Burhan Kuzu ise gülümseyerek karşılık verdi. Kuzu, "Oğlan bizim kız bizim, niye denetleyelim?" yorumu yaptı.

Ensarioğlu sözleri "yargının hükümetin etkisi altına girdiği" eleştirilerine neden oldu.

Ensarioğlu'nun tartışma yaratan sözlerine ilişkin video için tıklayın

 

 

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