“Yargı”da Eren Komiser’i canlandıran Uğur Aslan: Evrene mesajı yolladım, istediğim rolü aldım

“Yargı” dizisinde Eren Komiser rolünü canlandıran Uğur Aslan, "Evrene mesajı yolladım, istediğim rolü aldım" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, “Yargı' dizisinin senaristi, eşiniz Sema Ergenekon. Siz de senaryoya Sema Hanım kadar hâkim misiniz?" sorusuna, Aslan, "Yargı' sürecinin hemen her aşamasına tanıklık ettim. Kesinlikle çok meşakkatli ve zor bir yolculuktu Sema için. İki yılı aşkın bir süre verilen bir emeğin ürünü “Yargı”. Sanki yazarlığa ilk kez başlıyormuşçasına, onlarca kaynak edinip, günlerce süren bir eğitim yolculuğuna girdi. Bu yolculuktaki en büyük hedefi ise anlatacağı hikayeyi mümkün olan en gerçek haliyle ortaya koyup, izleyicinin de içine katıldığı bir oyun kurgulamaktı. Görünen o ki bunu fazlasıyla başardı." yanıtını verdi.

Komiser Eren rolünün kendisine teklif edilmesi sürecini Aslan şöyle anlattı:

"Sema’nın yazdığı hemen her şeyi ilk okuyan kişiyimdir. “Yargı”yı okuduğumda menajerim Abdullah Bulut’u arayıp, bu rolü istediğimi söyledim. Sema üzerinden lobi yapmaya çalıştım ama olmadı (Gülüyor). Hazırladığım müzikli gösteri için provadayken beni aradı Sema, yapımcımız Kerem Çatay’ın ve yönetmenimiz Ali Bilgin’in beni bu rol için istediğini söyledi. Yani nasıl bir mesaj yollamışsam evrene, istediğimi aldım. Patronumun ve yönetmenimin isteğiyle aldım Eren rolünü."