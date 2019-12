-Yargı cebe girdi ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Adalet Bakanlığının, vatandaşların davalarını, duruşma günlerini, haklarında dava açılıp açılmadığını veya icra takibi gibi işlemleri cep telefonundan öğrenebilmeleri için başlattığı kısa mesaj servisine kaydolanların sayısı 500 bini geçti. Adalet Bakanlığının kısa mesaj servisine üye olan vatandaşlar ve avukatlar, davalarını, duruşma günlerini, haklarında dava açılıp açılmadığını veya icra takibi gibi işlemleri cep telefonundan takip ediyor. Bakanlığın, vatandaşların zaman kaybını önlemek için başlattığı kısa mesaj servisine 500 binden fazla kişi üye oldu. Konuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mesut Orta, bakanlığın uygulamaya koyduğu ve Avrupa'da da ilk niteliği taşıyan Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) amacının hızlı, etkin, güvenilir, adil, verimli, şeffaf ve etik değerlere uygun bir yargılama mekanizması yaratmak olduğunu söyledi. Orta, bu kapsamda 2008 yılında faaliyete geçirilen UYAP SMS Bilgi Sistemi aracılığıyla vatandaşların adliyeye gitmeden kendileri hakkında açılmış davaları, icra takiplerini, cep telefonları aracılığıyla takip etmelerine imkan sağlandığını anlattı. Adli ve idari mahkemeler ile icra daireleri gibi birimlerce gerçekleştirilen işlemlerin onaylandıkları anda otomatik olarak ilgili kişilere SMS olarak gönderildiğini kaydeden Orta, ''Bu suretle yargı işlem bilgilerinin taraflara zaman ve mekan sınırı olmadan en hızlı şekilde bildirilmesi, bilgilere her an her yerden ulaşılabilmesi sağlanıyor ve vatandaşların hak kaybına uğraması engelleniyor. Yargılama aşamasının tüm süreci şeffaf hale geliyor, şeffaflık sayesinde otomatik denetim sağlanıyor ve yargılama aşamasındaki bir işlemden, aracısız olarak önce kendisinin haberi olması sağlanıyor'' diye konuştu. -Abone sayısı 500 bini geçti- UYAP SMS Sistemine ilginin yoğun olduğunu, sisteme abone olanların sayısının 500 bini geçtiğini belirten Orta, sadece adliyelerde işi olan vatandaşların değil, tüm vatandaşların sisteme abone olmasının yararlı olacağını söyledi. Orta, ''İlla adliyede bir davanız, icra takibiniz olması gerekmez. Bu adeta bir sigorta, kasko sistemi gibi düşünülmeli. Nüfus cüzdanınız çalınabilir veya bilmediğiniz bir nedenle hakkınızda takip başlatılabilir, eğer bu servise aboneyseniz hakkınızda işlem yapıldığı takdirde sistem otomatik olarak size mesaj gönderir. Bir davada yanlışlıkla taraf olabilir, hakkınızda yanlışlıkla bir takip başlayabilir. Vatandaşların bundan erken haberdar olması bir takım önlemler alınması konusunda büyük fırsatlar sunacaktır. Orta, SMS sistemine abone olmanın çok kolay olduğunu ifade ederek, ''Bunun için vatandaşlarımızın TC kimlik numaralarını yazdıktan sonra boşluk bırakıp, ABONE yazmaları yeterli. Bu mesajı 4060'a gönderen herkes sisteme üye olur. Kamu hizmeti amacıyla hayata geçirilen hizmetin sürekliliğini sağlamak, sistem performansını lüzumsuz kullanımlarla düşürmemek için, UYAP tarafından kullanıcıya gönderilen bilgi SMS'ler 1 TL olarak ücretlendiriliyor'' diye konuştu. Abone olmak için herhangi bir ücret alınmadığını, ancak daha sonra gelen mesajlardan 1 lira ücret alındığını belirten Orta, ''Adliyelerdeki yoğunluk oldukça fazla. Günde 60 bin civarında yeni dava ve icra dosyası geliyor. Bu çok büyük bir rakam. Vatandaşlarımızın bu dosyaların bilgilerini almak için adliyelere gitmeleri, karmaşıklık, kalabalık içinde sonuca ulaşmaları zahmetli olabilir. Devletimiz açısından da büyük yatırımlar gerekiyor. Bunu kolaylaştırmak için bu sistemi geliştirdik'' dedi. Sistemin tamamen elektronik ortamda UYAP sistemi üzerinden kurulduğunu, girilen verilerden ilgili kişiye bildirimin otomatik olarak yapıldığını anlatan Orta, sistem sayesinde vatandaş ve avukatların adliyelere gelmeden haklarındaki adli işlemlerden haberdar olduğunu ve davalarını takip edebildiklerini ifade etti. Orta, tarafların dava konusunu, taraflarını, duruşma günlerini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, karar verilip verilmediğini, temyizden dönüp dönmediğini kısa mesaj ile öğrenebildiğini kaydetti. Mesut Orta, ''1 Nisan 2008'de hizmete giren sistem, avukat ve vatandaşların adliyelere giderek ilgili oldukları dosya ya da işlemler hakkında bilgi almak için harcadıkları zaman, emek ve masrafı ortadan kaldırıyor. Sistem sayesinde yargıya etkin erişim sağlanıyor, yargı birimlerinin ilgili iş için harcadığı iş gücü kaybı engelleniyor. Çok büyük kazançlara yol açıyor'' dedi. -Televizyon dizilerinde sistem tanıtılıyor- Abone sayısını yeterli olmadığını, istedikleri oranda tanıtım yapamadıklarını belirten Orta, sistemin tanıtılması ve vatandaşlara duyurulması için televizyon dizilerinin içinde replikler geçirerek sistemin anlatılmasına çalıştıklarını söyledi. Orta, ilgilere sistemi dizi içinde replikler halinde kullanıp kullanamayacaklarını sorduklarını, böylelikle şu ana kadar 4 dizide sistemin tanıtıldığını kaydetti. Ayrıca vatandaşlar ve avukatların gelen SMS bilgi içerik detaylarını, yargı birimlerine gitmelerine gerek kalmadan ulaşabilmeleri için UYAP Vatandaş ve Avukat portalları kurulduğunu belirten Orta, vatandaşların internet üzerinden e-imzasız, e-imza ile ya da mobil imza ile UYAP Vatandaş Portalına bağlanarak tüm Türkiye genelindeki davalarını takip edebildiklerini ve dava dosyalarını ayrıntılarıyla inceleyebildiklerini ifade etti. Orta, avukatların da Avukat Bilgi Sistemi ile internet üzerinden, yetkileri dahilinde sistemdeki vekaleti bulunan dava dosyalarını inceleyebildiklerini, bu dosyalardan suret alabildiklerini, elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak ekleyip yeni dava dosyası açabildiklerini ve on-line harç ödeyebildiklerini sözlerine ekledi.