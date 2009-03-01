Yardımlaşma etkinliklerinin Davos'u

Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan, "Halil İbrahim Buluşmaları" ile kenti, yardımlaşma ve dayanışma etkinliklerinin Davos'u yapmak istediklerini belirtti.



Vali Yavaşcan, İl Özel İdaresince restore edilerek "Şanlıurfa Kurtuluş Müzesi"ne dönüştürülen tarihi "Mahmut Nedim Konağı"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Yavaşcan, Hz. İbrahim'in misafirperverliği ve yardımseverliğinden esinlenerek hayata geçirilen "Halil İbrahim Buluşmaları"nın bu yıl üçüncüsünün düzenleneceğini bildirdi.



Etkinliğin çok daha kapsamlı olması için çaba gösterdiklerini bildiren Yavaşcan, şöyle konuştu:



"Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın katılmasını da planladığımız çok görkemli bir çalışma yapıyoruz. Bu etkinliği ayrıca uluslararası bir standarda getirme isteğindeyiz. Halil İbrahim Buluşmaları ile Şanlıurfa'yı, yardımlaşma ve dayanışma etkinliklerinin Davos'u yapmak istiyoruz."



Yavaşcan, kentin her alanda gelişmesi için sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere de önemli görevler düştüğünü vurguladı.



Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdülmuttalip Akdemir de geçen yıl ikincisi düzenlenen "Halil İbrahim Buluşmaları"nın açılışına TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın katıldığını ve etkinlik kapsamında Topkapı Sarayı'ndaki "Hz. İbrahim'in Tenceresi"nin yaklaşık 500 yıl aradan sonra ilk kez saraydan çıkarılıp Şanlıurfa Müzesi'nde sergilendiğini belirtti.



Etkinliğin kapsamını her yıl daha da genişletmeyi planladıklarını ifade eden Akdemir, bu çerçevede etkinliğin ve Şanlıurfa'nın tanıtımı için, yurt içi ve yurt dışında AB destekli projelerle çalışma yürütmeyi düşündüklerini söyledi.



Akdemir, KÖYDES kapsamında yürütülen ulaşım, içme suyu ve altyapı çalışmaları ile kent merkezinde tarihi yapıların restorasyonu, sportif, sosyal, sağlık, ekonomi ve kültürel projelerle ilgili de bilgi verdi.



Daha sonra Vali Yusuf Yavaşcan, basın mensuplarına, "Kurtuluş Müzesi"ne dönüştürülen konağı gezdirdi.

