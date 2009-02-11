Yardımlar 'sosyal devlet'in gereği

Yardımları fon kurulu seçiyor



Tunceli'ye 3 milyon TL aktarıldı

Ürünler bir bayiden alınmadı

Tuzu kurular eleştiriyor

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, tartışmalara yol açan yardımlara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Tunceli'ye yapılan yardımları kalem kalem açıkladı, nedenlerini anlattı. Yardımları savundu. Aynı şekilde Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin de Tunceli'de seçim öncesi yapılan yardımlarla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurduğu suç kararı için, "Yardımlar YSK kararı dışındadır" dedi. Yani Bakan Yazıcı'ya destek verdi. Yazıcı'nın açıklamaları satırbaşlarıyla şöyle:- İşi olmayan vatandaşlarımıza iş kurmaları için yardımcı olmayı sürdürüyoruz.- Yapılan yardımlar 'sosyal devlet olmanın' gereği.- Yardım projeleri fon kurulu tarafından seçiliyor.- 2008'de Tuncelyi'ye 322 bin TL eğitim yardımı, 108 bin TL sağlık, 2750 ton kömür yardımı yapıldı.- 2008'de Tunceli'ye 3 milyon TL'den fazla kaynak aktarıldı.- Kaliteli yaşam projesi kapsamında Tunceli yuvasına 46 bin TL destek sağlanmıştır.- Tunceli'de sosyal güvenceden yoksun vatandaşların önceliklerine göre fon tahsis ediliyor.- Sosyal güvenceden yoksun vatandaşlara yardım yapılması temel şartımızdır.- Amacımız sosyal yardım fonlarının daha reel olmasını sağlamaktır.- Valilere hep şunu söyledik: Ürünleri fabrikadan alabilirsiniz ama pazarlık yapın.- Tunceli'deki yardımlar bir-iki bayiden alındı haberleri kesinlikle gerçek dışıdır.- Herhangi bir şekilde sosyal güvenli olanlar devletten asla sosyal yardım alamazlar.- Tunceli'de yolu ve suyu olmayan hiçbir köy yok. Suyu olmayan bazı mezralar var.- Eleştirileri daha çok tuzu kuru olanlar yapıyor. Vatandaşın derdi seçim değil, geçimdir.-Hala siyah-beyaz TV izleyenlere bu imkanları sunmak sosyal devlet olmanın gereğidir.- Devletin faaliyetlerine seçim zamanında ara verilmez.