'Yardımlar seçimle değil, geçimle ilgili'

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, fakir fukaraya yapılan yardımları seçim atmosferiyle ilişkilendirip engellemeye çalışanlar olduğunu belirterek, "Bunun seçimle alakası yok. Bu tamamen geçim ile ilgili bir meseledir" dedi.



Bücürük firması ile yapılan protokol gereği 7 ayrı bölgedeki fakir öğrencilere dağıtılması planlanan 3 bin 500 paketten oluşan giyim malzemesinin ilk partisi, Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Kinyas Kartal İlköğretim Okulu'ndaki öğrencilere dağıtıldı.



Erkekler için pantolon ve kazak, kız öğrenciler için ise pantolon, etek ve kazaktan oluşan paketlerin dağıtımı için okulda düzenlenen törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, bu yardım dağıtımının daha önce yapılmasının planlandığını ancak Van'a gelemediği için bugüne kaldığını kaydetti.



“Yardımları engellemeye çalışanlar var”



Yardımın seçimle ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu ifade eden Bakan Çelik, "Bunun seçimle alakası yok. Bu tamamen geçim ile ilgili bir meseledir. Seçim gelince üşüyen çocukların üşümesi ortadan kalkıyor mu? Özellikle fakir fukaraya seçim atmosferinden dolayı yapılan yardımları engellemeye çalışanlar var. Her zaman söylediğim gibi tuzu kuru insanlar bunu da istismar edecektir. Ama dediğim gibi hiçbir seçim ve oy kaygısı olmayan Karadenizli bir işadamı Van'daki çocuklara yardım elini uzatıyor. Vanlı çocuklara bu şekilde el uzatıyor. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.



“3 bin 600 öğrenciyi giydireceğiz”



Daha sonra bir konuşma yapan Bücürük Firması Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Ünal ise geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış oldukları, 'Eğitime Yüzde 100 Destek' projesi çerçevesinde, 7 farklı bölgede 3 bin 600 öğrenciyi giydireceklerini belirtti. Ünal, ayrıca yardımların ilkini Van'da yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.



Yapılan konuşmaların ardından Bakan Çelik, Bücürük Firması'nın Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Ünal, Van Valisi Özdemir Çakacak, Adalet ve Kalkınma Partisi Van milletvekili Gülşen Orhan, Milli Eğitim Müdürü Yahya Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez, öğrencilere önceden hazırlanan paketleri dağıttı.

