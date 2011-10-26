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Yaşam

Yardımlar 5 milyon TL'ye ulaştı ANKARA (A.A)

26 Ekim 2011 21:03

-Yardımlar 5 milyon TL'ye ulaştı ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Van Depremi İnsani Yardım Kampanyası'nda 5 milyon TL nakdi yardım toplandığı belirtildi. AFAD'tan yapılan açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Van Depremi İnsani Yardım Kampanyası kapsamında gerçekleştirilen yardımların 5 milyon TL'ye ulaştığı bildirildi. Ayrıca, çeşitli kamu kurumları ile sivil toplum örgütleri ve vatandaşlardan yoğun şekilde depremzedelere yardım gönderme talepleri geldiği belirtilerek, depremzedeler için Avea, Vodafon ve Turkcell operatörlerinden ''1865''e kısa mesaj atılarak 5 TL yardım yapılabileceği ifade edildi. Toplanan yardımlar bölgeye gönderilmeden önce, Van Valiliği ile koordinasyon sağlanmasının, yardımların sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştıracağına dikkati çekilerek, yardımlarda, kışlık çadır, konteyner, uyku tulumu, çabuk bozulmayacak ve stok imkanı bulunan gıda maddeleri, katalitik soba (tüpü ile birlikte), temizlik malzemeleri ve seyyar tuvaletlere öncelik verilmesi gerektiği kaydedildi.

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