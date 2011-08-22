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Yaşam

Yardımlar 300 milyon TL'ye yaklaştı ANKARA (A.A)

22 Ağustos 2011 21:31

-Yardımlar 300 milyon TL'ye yaklaştı ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Somali ve açlık tehlikesi yaşayan diğer Afrika ülkeleri için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 289 milyon 742 bin lira toplandığı bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kampanya kapsamında, bugün saat 17.00 itibarıyla Başbakanlıkça 55,5 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığınca 113,5 milyon lira, diğer kampanyalardan ise 120 milyon 742 bin lira toplandığı belirtildi. Yardımların toplam miktarı 289 milyon 742 bin lira oldu. 

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