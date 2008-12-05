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Yardımına Saran koştu

Böbrek taşı düşüren Hülya Avşar'ın kredi kartı limiti yetmedi! Devreye Sadettin Saran girerek tüm ücretleri ödedi!

05 Aralık 2008 02:00

Böbrek taşı düşüren Hülya Avşar'ın hastane faturasını ödemek için vezneye giden Helin Avşar'ın kredi kartı limiti yetmedi! Devreye Sadettin Saran girerek tüm ücretleri ödedi!




Aniden rahatsızlandı!

Önceki gün öğle yemeği için gittiği Tarabya Kıyı Restoran’ın çıkışında fenalaşan Avşar, hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayeneden sonra ünlü sanatçının böbrek taşı düşürdüğü anlaşıldı. Avşar Kızı'nın rahatsızlığını duyar duymaz hastaneye koşan işadamı Sadettin Saran, sevgilisinin iyi olduğunu öğrenince rahatladı.

Kartlarını unutmuş

Hülya Avşar kontrollerden sonra taburcu edildi! Ancak bu sırada hastane masrafları ile ilgili sorun çıktı! Kredi kartlarını evde unuttuğunu fark eden Avşar, kardeşi Helin'i ödeme için vezneye gönderdi. Ancak Helin'in kredi kartı limiti yetersiz çıkınca duruma Sadettin Saran müdahale etti. Sadettin Bey kendi kartıyla masrafları ödedi.

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