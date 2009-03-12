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Yaşam

Yardımına koştuğu yaralı kızı çıktı

Trafik kazasında yaralanan kişiye yardım etmeye giden kadın, yaralının kendi kızı olduğunu görünce sinir krizi geçirdi.

12 Mart 2009 02:00

Konya'da trafik kazası sonrası yaralanan kişiye yardım etmek için olay yerine koşan kadın, yaralının kendi kızı olduğunu görünce sinir krizi geçirdi.

Seniha T. idaresindeki 34 UH 4242 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Mevlana Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Seher Yanık'a (19) çarptı.

Kazada genç kız yaralandı. Tesadüfen olay yerinden geçen ve özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Fadimana Yanık, yaralıya müdahale etmek istedi.

Bu sırada yerde yatan kişinin kızı Seher olduğunu gören Yanık, sinir krizi geçirdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede sürekli ağlayan Fadimana Yanık, "kaza benim bulunduğum yerden biraz uzakta oldu. Yaralıya yardım etmek için hızla olay yerine gittim. Ancak yerde yatan benim kızımmış. Gözlerime inanamadım" dedi.

Sağlık durumu iyi olan genç kızın otomobil sürücüsünden şikayetçi olmadığı, sürücü Seniha T'nin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

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