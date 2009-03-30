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Politika

Yardımı aldılar, oy vermediler!

Beyaz eşya ve mobilya dağıtımı ile gündeme gelen Tunceli'de DTP Belediye Başkan adayı Edibe Şahin seçimi kazandı.

30 Mart 2009 03:00

Seçim öncesi beyaz eşya ve mobilya dağıtımı ile gündeme gelen Tunceli'de DTP Belediye Başkan adayı Edibe Şahin seçimi kazandı.

Tunceli'de, kent merkezinde belediye başkanlığı için kurulan 62 sandığın tümü açıldı. Kullanılan 12 bin 649 oydan DTP adayı Şahin 4 bin 293 oyu alırken, bağımsız aday Murat Kur 3 bin 340, AKP 2 bin 926 ve CHP 2 bin 44 oy alırken, 46 oy diğer adaylara dağıldı.

DTP'liler resmi olmayan sonuçlar üzerine, belediye binası önünde toplanarak davul- zurna eşliğinde kutlamalar yaptı.

DTP'de yapılan son yerel seçimi yine DTP'den Songül Erol Abdil kazanmıştı.

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