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Dünya
Deutsche Welle

'Yardımcı pilot uçağı kasten düşürdü'

Marsilya Başsavcısı Brice Robin, 150 kişinin ölümüyle sonuçlanan Germanwings uçağıyla ilgili açıklamada bulundu.

26 Mart 2015 16:30


Kokpitteki ses kayıtlarının bulunduğu kara kutunun incelendiğini kaydeden Marsilya Başsavcısı Brice Robin, düşen Germanwings yardımcı pilotunun uçağı bilinçli olarak inişe geçirdiği kanaatine vardıklarını söyledi. Başsavcı, "yardımcı pilotun uçağı yok etme iradesiyle hareket ettiği ihtimali üzerinde durulduğunu" belirtti.

Alman vatandaşı olan yardımcı pilotun kokpitte tek başına olduğunu belirten Başsavcı, kaptan pilotun kokpite dönme çabasının başarısız olduğunu söyledi.

Son gelişmeler ışığında olayın "kasten adam öldürme" fiili çerçevesinde soruşturulduğunu bildiren Marsilya Başsavcısı, yolcuların kokpitte yaşananların "son ana kadar" farkında olmadıklarını, çarpmadan birkaç saniye önce çığlıkların duyulduğunu söyledi.

'Kaptan pilot kapıyı kırmaya çalıştı'

New York Times ve Fransız Haber Ajansı (AFP) tarafından daha önce duyurulan bir iddiaya göre kaptan pilot kaza öncesi kokpitten ayrıldı. Daha sonra kokpite dönmek isteyen pilot kapıya önce hafifçe, karşılık alamayınca daha sert şekilde vurdu. Kayıtlara göre kaptan pilot kapıyı kırmaya çalıştı. Bu sırada kokpitte bulunan yardımcı pilot herhangi bir karşılık vermedi.

Germanwings'in Fransız Alpleri'nde düşen Airbus tipi 4U 9525 sefer sayılı uçağında 144 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Uçaktaki yolcuların 72'si Almanya, 45'i ise İspanya pasaportuna sahipti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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