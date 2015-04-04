Yardımcı pilot Lubitz, uçak düşerken otomatik pilotu devreden çıkararak gaza basmış

Fransız yetkililere göre 150 kişinin öldüğü uçağı düşüren yardımcı pilot Andreas Lubitz, uçak düşerken gaza basıyordu.

Barselona-Düsseldorf seferini yaparken 24 Mart'ta düşen uçağın ikinci karakutusu da bulundu. Fransız Kaza İnceleme Bürosu BEA, 150 kişiyle birlikte Alpler'e çakılan uçakla ilgili "İlk incelemeler, kokpitteki pilotun uçağı otomatik pilota alarak 30 metreye kadar alçalmaya ayarladığı, sonra da alçalırken hızı artırmak için otomatik pilotu devreden çıkarıp gaza bastığını gösteriyor" açıklaması yaptı.

Daha önce Lubitz'in kapıyı kilitleyerek o an dışarıda bulunan pilotu içeri almadığı tespit edilmişti. Alman savcılar dün Lubitz'in uçağın düşmesinden bir hafta önce intihar yöntemleri ve kabin kapısının güvenliği konusunda bilgisayarında arama yaptığını açıklamıştı.