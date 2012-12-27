Yardıma giden askere TIR çarptı: 2 şehit

Bir trafik kazasında hafif yaralanan kişilere yardıma giden jandarma aracına TIR çarpması sonucu, 2’si asker 3 kişi öldü.



Kütahya-Gediz karayolu üzerinde bulunan Kireç Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişilere yardım etmek için olay yerine giden jandarma ekibine TIR çarptı.

Kazada 2 jandarma eri şehit olurken yine yaralılara yardım etmek için otomobilinden inen 1 kişi TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza saat 00.30 sıralarında Kütahya-Gediz karayolunun 20’nci kilometresindeki Kireç Köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre minibüs dikkatsizlik ve yolun kaygan oluşu nedeniyle şarampole uçtu. Kazada minibüste bulunanlar hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma ekibi aracı yolun sağına çekip uyarıcı işaretler koyarak kaza yapan minibüsteki hafif yaralılara yardım etmek istedi.

Bu sırada arkadan gelen Sebahattin Akdoğan yönetimindeki fayans yüklü TIR, gizli buzlanma nedeniyle kayarak önce askeri minibüse, ardından yanında duran jandarma erleri Fatih Karaaslan ve Uygar Yalçınkaya ile yaralılara yardım etmek için bir otomobilden inen Fevzi Seçkin’e çarpıp şarampole uçtu.

Kazada Jandarma er Uygar Yalçınkaya olay yerinde, Jandarma er Fatih Karaaslan ise ambulansla kaldırıldığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Hastanesi’ne kurtarılamayarak şehit oldu. Fevzi Seçkin adlı kişi de olay yerinde can verdi.