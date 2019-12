-Yardım teklifleri ve taziye mesajları ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Van'da meydana gelen deprem dolayısıyla Pakistan, Ukrayna, Rusya, Kanada ve Güney Kore yardım teklifinde bulundu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, deprem dolayısıyla Türkiye'ye çeşitli yardım teklifleri gelmeye devam ediyor. Pakistan yaptığı açıklama ile bütün Pakistan halkının Türk kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Türkiye'ye şu ana kadar içlerinde ABD, İsrail ve Yunanistan'ın da bulunduğu 19 kadar ülkeden yardım teklifi geldi. -Peres, Cumhurbaşkanı Gül'ü aradı İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü arayarak Van depremi dolayısıyla üzüntülerini aktardı. İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Peres Van'da meydana gelen deprem nedeniyle bu akşam Gül'ü telefonla aradı. Açıklamada, "Peres Gül'e son deprem dolayısıyla dayanışmasını dile getirerek, her neye ihtiyaç olunuyorsa yardım teklifinde bulundu " denildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları da bu görüşmeyi doğruladı. -"Almanya bu zor anlarda Türkiye'nin yanındadır" Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Van'daki deprem sebebiyle Almanya'nın Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu söyledi. Westerwelle, Berlin'de yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Türkiye'ye yardım teklifinde bulunduğunu belirterek, "Almanya, bu zor anlarda Türkiye'nin yanındadır" dedi. Westerwelle, Türk hükümetinin ve Türk halkının acılarını, ölenlerin yakınlarının, yaralıların ve deprem sebebiyle evsiz kalan insanların üzüntülerini paylaştıklarını kaydetti. Alman Yeşiller Partisi eşbaşkanları Claudia Roth ve Cem Özdemir de, ortak bir başsağlığı mesajı yayınlayarak, felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarının, yaralıların ve evsiz kalan insanların acılarını paylaştıklarını bildirdi. Kurbanların sayısının daha fazla artmaması için de Almanya'nın ve uluslar arası camianın hızlı ve fazla bürokrasi olmadan Türkiye'ye yardım etmesi gerektiğini belirten eşbaşkanlar, felakette maddi zarar gören insanlara da evlerinin yeniden imarı için hızlı bir şekilde yardım edilmesi gerektiğini kaydetti. -Rasmussen: ''Yardıma hazırız'' NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Van'da can ve mal kaybına neden olan deprem haberini üzüntüyle aldıklarını belirterek ihtiyaç halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi. Rasmussen, yazılı açıklamasında, depremden etkilenenlerin acısı paylaştıklarını ve Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını dile getirdi. Anders Fogh Rasmussen, ''NATO ihtiyaç halinde müttefikimiz Türkiye'ye yardıma hazır beklemektedir'' dedi. -AP Başkanı Buzek- Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek de dayanışma ve başsağlığı mesajı göndererek artan kayıpların büyük endişe kaynağı olduğunu belirtti. Türk halkı ve makamlarının yanında olduklarını kaydeden Buzek, yaralılara acil şifalar diledi. -İran, yardıma hazır olduğunu bildirdi İran, Van'da meydana gelen depremden dolayı Türkiye'ye her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirdi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran'ın Ankara Büyükelçisi Bahman Hüseyinpur'un Türk halkı ve devletine geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu duyurdu. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet onların yakınlarına da sabır dileyen Hüseyinpur, ''İran, dost ve kardeş Türkiye'ye her türlü insani yardımı göndermeye hazırdır'' dedi. Bu arada İran televizyonları ve haber ajansları da Van'daki depremle ilgili gelişmelere yer vermeye devam ediyor. -Atina'dan başsağlığı ve yardım mesajı Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros Lambrinidis, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak, Van'da meydana gelen depremle ilgili başsağlı dileklerini iletti. Yunanistan Dışileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lambrinidis'in, depremde hayatını kaybedenlerle ilgili Yunan halkının taziye ve dayanışma mesajını dile getirdiği Davutoğlu'na, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığı'nın deprem felaketiyle ilgili Türk makamlarına mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirdiği kaydedildi. -Merhamet, çalışma başlattı Bosna-Hersek'in ''Kızılayı'' Merhamet, Van'daki depremin ardından bölgeye yardım konusunda çalışma başlattı. Merhamet Başkanı Hayruddin Şahiç, Van'da meydana gelen depremden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, kardeş Türk halkının acısını paylaştıklarını söyledi. Çeşitli alanlarda birlikte çalıştıkları Türk Kızılayı ile yarın irtibata geçeceklerini ve deprem bölgesi için acil ihtiyaçları belirleyeceklerini ifade eden Şahiç, bir heyetlerini de deprem bölgesine göndererek yardım ve destek konularını yerinde tespit edeceklerini kaydetti. Şahiç, bu çalışmaların ardından, deprem bölgesine acil olan ihtiyaçları en kısa sürede ulaştıracaklarını bildirdi. -ABD basınında "son dakika" Van'daki şiddetli deprem ABD basınında geniş yer aldı. Deprem, CNN televizyonunda ve CNN ile Washington Post'un internet sitelerinde ''son dakika'' olarak duyuruldu ve bu internet sitelerinin ilk haberi haline geldi. Haberlerde, depremin şiddeti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'a gittiği bilgisi yer verildi. Türk yetkililerin açıklamaları ve acil müdahalelere değinilen haberlerde, Türkiye'nin, depremlere yabancı olmadığı ve 1999 yılında yaklaşık 19 bin insanın ölümüne yol açan iki acı deprem yaşadığı hatırlatıldı. CNN televizyonunda da Van'dan deprem sırasındaki görüntülere yer verilerek, İstanbul'daki CNN muhabirine bağlanıldı. AA'nın bölgeye ilişkin son dakika haberlerinin aktarıldığı CNN'de, depremin hasarının büyük olmasının beklendiği ifade edildi. -Çin basınında deprem Depremi ilk olarak Çin'in resmi ajansı Şinhua flaş haberle duyururken, Çin'in büyük gazeteleri Halkın Günlüğü ve China Daily gazeteleri başta olmak üzere birçok basın kuruluşu habere manşetten yer verdi. Haberlerde, depremin şiddeti başta olmak üzere bilgiler alırken, tahmin edilen ölü sayıları ve Türkiye'de önceden yaşanmış büyük depremler hakkında tafsilatlı bilgiler yer aldı. Şinhua ajansı başta olmak üzere birçok basın kuruluşu AA'nın servis ettiği fotoğraflardan oluşturduğu galerilerle manşet ve sürmanşetlerinde depremin boyutlarını yansıtmaya çalıştı.