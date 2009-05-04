Yardım söylentisi ortalığı karıştırdı

Trabzon'da TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara "Anneler Günü" hediyesi olarak 400 lira verileceği söylentisi üzerine hareketli saatler yaşandı.



Trabzon'da TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara "Anneler Günü" hediyesi olarak Ziraat Bankası tarafından 400 TL verileceği söylentisi üzerine kadınlar, Valilik ile banka şubesi önünde yoğunluk gösterdi. Aynı durum, daha önce Şanlıurfa ve Adana, bugün de Iğdır'da yaşanmıştı.



Kentte yayılan söylenti üzerine, kimlik numaralarının son rakamı 4 olan bazı kadınlar, "Anneler Günü" hediyesi vereceği iddia edilen Ziraat Bankası'nın Kahramanmaraş Caddesi'ndeki şubesine giderek, görevlilerden bu yardımı almak istediklerini söyledi.



Görevlilerin kadınlara, böyle bir yardım dağıtılmadığını belirtmesi üzerine kadınların çoğu banka şubesinden ayrılırken, bazıları ise buna inanmayarak uzun süre beklemeyi tercih etti.



İki çocuğuyla birlikte söz konusu parayı almak için şubeye gelenlerden biri olan Nurşen Ç, AA muhabirine, İstanbul'da yaşayan ablasının bu parayı aldığını savunarak, "Ablam emekli memur. Bankaya maaşını çekmeye gittiğinde hesabında 400 TL fazla para gördü. Bunun üzerine banka görevlilerine sorduğunda paranın 'Anneler Günü' dolayısıyla yatırıldığını söylemişler" dedi.



Görevlilerin açıklamasına rağmen banka önünden ayrılmayan bazı kadınlar da "parayı alan arkadaşlarımız var" iddiasında bulundu.



Valilik yalanladı



Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı kadınların bankaların yanı sıra kurumlarına da başvurduğunu, iddiaların dedikodudan ibaret olduğu bildirildi.



Açıklamada, "Trabzon Valiliğinin Anneler Günü dolayısıyla TC kimlik numarasının son rakamına göre para dağıtıldığı iddiaları tamamen asılsız olup, bu iddialar dedikodudan ibarettir. Valiliğimizin böyle bir çalışmasının ve Anneler Günü için ayırdığı özel bir bütçesinin olmadığını vatandaşlarımıza bildiririz" denildi.



Şanlıurfa, Adana ve Iğdır'da da, "Anneler Günü" nedeniyle TC kimlik numarasının son rakamına göre para dağıtılacağı söylentisi üzerine vatandaşlar, banka şubelerine akın etmişti.



Iğdır'da yardım söylentisi üzdü



Iğdır’da `TC Kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara, Anneler Günü için 400 lira yardım verilecek' dedikodusu çıkınca bankaların önü doldu taştı.



SMS ile başlayıp fısıltı gazetesiyle şehire yayılan dedikodu yüzünden paranın dağıtılacağı yer olarak gösterilen Ziraat Bankası'na gelen kadın ve erkekler, banka yetkililerine zor anlar yaşattı. Uzun süre yardım yapılmayacağına inanmayan kadın ve erkekler, ikna olduktan sonra tepkili bir şekilde banka şubesini terk etti.



Yalan virüsü Elazığ'da



Iğdır ve Trabzon'da TC numaralarını son rakamı 4 olan annelere Anneler Günü'nde 400 TL Yardım yapılacağı ilişkin SMS mesajlarının Elazığ'da da yayılması üzerine valilik açıklama yaparak böyle bir durumun söz konusu olmadığını duyurdu.



Elazığ Valiliği, Anneler Günü'nde TC kimlik numaralarının son rakamı 4 olan annelere 400 TL yardımda bulunacağını öğrenen kişilerin valiliğe başvurması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Böyle bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, ``Kamuoyunda Anneler Günü'ne özel olarak T.C. kimlik numarasının son rakamının 4 ile biten bayanlara Elazığ Valiliği tarafından nakdi ödeme yapılacağına dair söylentiler olmaktadır. Bu gibi söylentiler asılsız olup daha önce valiliğimizce bu şekilde bir uygulama yapılmamıştır ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Vatandaşlarımızın bu gibi asılsız söylentilere itibar etmemesi rica olunur'' denildi.



Gaziantep'te yardıma zam geldi!



Gaziantep’te, Anneler Günü nedeniyle kadınlara bu kez 400 değil 500 lira para verildiği dedikodusu, PTT önünde yoğunluğa yol açtı. Söylentiyi duyan birçok kadın PTT şubesine akın edince görevliler zor anlar yaşadı.



Anneler Günü nedeniyle T.C. kimlik numarasının son rakamı 4 olanlara devletin 500 TL para dağıtılacağı yönündeki söylenti, Gaziantep PTT'sinde yoğunluğa neden oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren PTT şubesine koşan kadınlar, para dağıtıldığını iddia ederek şube içerisine girdi. İçeride yer kalmayınca bir çok kişi de kapı önünde bekledi. Oluşan izdiham üzerine PTT görevlileri, böyle bir ödemenin olmadığını, bu nedenle gelenlerin evlerine dönmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Görevlilerin uyarısı üzerine bir çok kadın evinin yolunu tutarken, bazıları ise her şeye rağmen beklemeye devam etti.





