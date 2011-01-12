Yardım parası alan kadınları sokakta kocaları karşıladı

T24- Şanlıurfa'da "Sosyal Riski Azaltma Projesi Şartlı Nakit Transferi Projesi" dahilinde 22 bin aileye çocuklarının eğitimi için verilecek para yardımının kadınların alması istendi. Ancak, 4 saat sıra bekleyen kadınları dışarıda kendilerini bekleyen kocaları karşıladı.



"Sosyal Riski Azaltma Projesi Şartlı Nakit Transferi Projesi" kapsamında dağıtılan 40-50 liralık eğitim yardımını almak için yüzlerce kadın dün sabah erken saatlerden itibaren Sarayönü, Eyübiye, Bahçelievler ile Yenişehir semtlerinde bulunan PTT Şubesi’nde uzun kuyruğa girdi. Emniyet Müdürlüğü Çevik Şube polisleri eşliğinde güçlükle sıraya konulan kadınlara, eşleri de eşlik etti.

Saatler süren bekleyiş ardından şubeye girip parayı alan kadınlardan bazıları dışarıda kendilerini bekleyen eşleriyle karşılaştı. Zaman zaman çocuklarıyla birlikte sırada ezilme tehlikesi geçiren kadınlar, ’eğitim parasını’ eşlerine verdi. Kuyrukta eşini beklediğini söyleyen 6 çocuk babası 42 yaşındaki Adem Özkaya, "Eşim sakat olmasına rağmen, 4 saattir kuyrukta bekliyor. Biz bu parayı alabilmek için 3 aydır bekliyoruz. Bu para kadınlara verildiği için eşim sırada, ben de onu bekliyorum. Aldığımız bu para, kasap, manav ve fırın borcuna gidecek" diye konuştu.



Siverek'te tablo değişmedi



Siverek İlçesi’nde, dağıtılan eğitim yardımından yararlanmak isteyen kadınların 2 günden bu yana izdihamı devam ediyor. Polisler PTT Şubesi önünde barikat oluşturarak kadınları tek tek sıraya koymak için büyük çaba harcadı. Havanın soğuk olması nedeniyle çocuklarının eğitim yardımını alabilmek için aç karnına PTT Şubesi önüne uzun süre ayakta bekleyen 35 yaşındaki Ümran Mencitek adlı kadın baygınlık geçirince ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.