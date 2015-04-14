Yardım örgütlerinin Gazze isyanı



Yardım örgütlerinin hazırladığı ortak raporda Gazze Şeridi’ndeki son sekiz aylık durum "umutsuz durgunluk" olarak tarif edildi. İsrail ordusunun saldırıları sonucunda iki bin Gazzeli hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Bugün yaklaşık 100 bin Gazzelinin başının üstünde bir çatısı yok.

Rapora katkısı bulunan Medico İnternational adlı yardım kuruluşunun yöneticisi Riad Othman konuya ilişkin şunları kaydediyor: "Gazze Şeridi’nin yeniden imarı konusunda atılan hiçbir adım göremezsiniz, ben bir tane bile inşa edilmiş özel bir konut görmedim. Hatta tahrip edilen konutların inşaat molozları bile daha ortadan kaldırılmadı. İnsanların temiz içme suyu yok, geceyi bombalanmış harabelerin içinde geçiriyorlar. Bu durumun ne zaman değişeceği belli de değil."

Hazırlanan raporun adı: "Hedef tazelensin - Gazze’deki durgunluk aşılsın". Bu raporla aralarında Medico International, Terre des hommes, Oxfam ve Alman Heinrich-Böll-Vakfı’nın da bulunduğu 46 yardım örgütü, hükümetlerine, para vermekten öte bir çaba gösterme çağrısında bulunuyor. Othman bunun nedenini şöyle açıklıyor: "Tek başına kalkınma yardımları, insani yardımlar, hiçbir siyasi değişim umudu olmadığı sürece ancak sınırlı bir değere sahiptir."

Yardım örgütlerinin talepleri

Gazze’nin yeniden imarı için politikacılardan edilen talepler şöyle: İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki ablukasını kaldırması ve burada yaşayan yaklaşık 1 milyon 800 insanın Batı Şeria’ya erişiminin sağlanması. Gazze Şeridi’ne önemli ölçüde, ihtiyaç duyulan inşaat malzemelerinin ulaştırılması. Yardım örgütleri, ayrıca Filistinlilerden de artık tek bir ses olmalarını ve siyasi bölünmeye son vermelerini talep ediyor. Son olarak da komşu ülke Mısır’dan insani yardım konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi isteniyor.

Diğer yandan aralarında Türkiye, ABD, birçok Arap ve Avrupa ülkesinin de bulunduğu 50’den fazla ülkenin ekim ayında söz verdiği 2 milyar 800 milyon euronun ancak dörtte biri ödendi. Bu ülkelerden ABD söz verdiği miktarın büyük bir kısmını öderken, AB vaat ettiği miktarın yarısını bile ödemedi. Katar ise söz verdiği milyarların sadece yüzde 10’nunu ödedi. Othman uyarıyor: "Eğer Gazze Şeridi’nin yeniden imarında ilerleme kaydedilmezse, eğer 20 yaşın altındaki gençlerin yüzde 40 için hiçbir perspektif oluşmazsa, o zaman bu gençlerin militan gruplar tarafından kolayca cezbedilmesi kaçınılmazdır. O zaman sadece politik nedenlerden dolayı değil aynı zamanda sosyal nedenlerden dolayı da bir isyanın ortaya çıkması kaçınılmazdır."

'Daha kaç defa Gazze’nin yeniden imarını isteyeceksiniz'

Yardım örgütleri ortak kaleme aldıkları benzersiz Gazze raporunda, Washington, Brüksel, Berlin ve diğer bölgelerdeki devlet ve hükümet başkanlarından, Gazze'ye yönelik sürdürdükleri politikalarında radikal değişiklikler yapmalarını talep ediyor. Othman, "Son yıllarda sürdürülen politikalar, prensipte Gazze Şeridi’ndeki halkın yüzde 80’ini yardım malzemelerine bağımlı hale getirdi, hatta gıda maddelerine bile. Sanki burası yeterince gıda malzemesinin yetişmeyeceği bir bölgeymiş gibi" diye konuşuyor.

Riad Othman, oysa Gazze’nin başka şartlar altında kendi halkının karnını doyuracak verimliliğe sahip olduğunun altını çiziyor. O nedenle Othman politkacıları "Daha kaç defa Gazze’nin yeniden imarını isteyeceksiniz" diye eleştiriyor. İsrail ile Filistin arasındaki sorunun ancak siyasi bir çözümle son bulacağını vurgulayan Othman, milyarlarca dolar değerinde de olsa sadece para vermenin yeterli olmadığını söylüyor.