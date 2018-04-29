Yardım örgütleri: Yemen'e ablukayı kaldırın

Yardım kuruluşları, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, ülkeye giden tüm güzergahları kapatmasının ardından, acil insani yardım ulaştırmak için ülkeye derhal girmeyi talep etti.

BM ve Kızılhaç, "facia" diye niteledikleri durumun, yaşam kurtaran yardımlara bağımlı milyonlarca kişiyi tehdit ettiğini açıklmadı.

Suudi Arabistan, ülkeye girişleri kapatma adımını İran'ın iHusi isyancıları silahlandırdığı iddiasıyla savundu ve Tahran'ı "doğrudan askeri saldırıyla" suçladı.

İran ise, koalisyonla 2015'ten bu yana savaşan isyancıları silahlandırdığı iddialarını reddetti.

Geçen Cumartesi günü, bir balistik füze Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarında durdurulmuştu.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, isyancılara füze temin etmenin "bir savaş hamlesi olarak değerlendirilebileceğini" söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de, Cumartesi günü atılan füze ve diğerlerinin İran menşeili olabileceğini ifade etti.

Haley, İran'ın iki BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini ve hesap sorulması gerektiğini savundu.

İran Dişişleri Bakanlığı ise, füzenin Suudilerin öncülüğündeik koalisyonun "saldırılarına" karşı verdikleri "bağımsız bir tepki" olduğunu vurguladı.

Saldırının ardından koalisyon Yemen'e karadan, denizden ve havadan tüm girişlerin "geçici" olarak yasaklandığını söylemişti.

Ancak BBC'nin Cenevre'deki Muhabiri Imogen Foulkes, yardım kuruluşlarının sınırları kapatma kararına öfkeyle tepki verdiğini belirtti.

Kızılhaç, şu ana dek 900 binden fazla kişiyi etkileyen kolera salgınıyla mücadele için hayati önemdeki klor tabletleri sevkiyatının engellendiğini duyurdu.

İnsani İşler Koordinasyonu Bürosu'ndan Jens Laerke "Bu kanallar, hayat kanalları açık tutulmazsa, bu durum şu anda dünyanın en kötü insani krizini yaşayan insanlar için feci olur. Dolayısıyla bu, dev boyutları olan bir erişim sorunu" dedi.

BM, Yemen'deki yedi milyon kişinin açlığın kıyısında olduğünü söylüyor.

Ülke sivillerin hayatta kalması için gereken her şeyde dışa bağımlı ve şu anda ülkeye gıda, yakıt ve ilaç giremiyor.

BM'ye göre Yemen'deki iç savaşa Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Mart 2015'te başlayan müdahalesinde düzenlenen hava saldırılarında yüzde 60'ı sivil 8 bin 670 kişi öldü, 49, 960 kişi de yaralandı.