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Dünya
Deutsche Welle

Yardım kuruluşlarından BM'ye suçlama

Uluslararası yardım kuruluşları, Suriye'deki iç savaşta sivilleri koruyamayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne tepki gösterdi.

12 Mart 2015 13:17


Aralarında "Save The Children", "World Vision" ve Oxfam’ın da bulunduğu 21 uluslararası yardım kuruluşu tarafından Suriye'deki iç savaşla ilgili olarak hazırlanan rapor açıklandı.

Raporda, dördüncü yılını dolduran savaşta sivillerin korunması ve ülkeye insani yardım ulaştırılması konusunda BMGK'nin geçen yıl toplam üç karar karar aldığına dikkat çekildi.

BMGK kararlarının Suriye'deki taraflar, BMGK üyeleri ve BM'ye üye diğer devletlerce uygulanmadığı ve yok sayıldığı belirtildi.

2014 en kanlı yıl oldu

Raporda, 2014 iç savaşın başlamasından bu yana en kanlı yıl olarak tanımlandı. Geçen yıl en az 76 bin kişi hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 220 bine ulaştı.

Ulaşılması zor bölgelerde yardıma muhtaç insan sayısı geçen yıl artış kaydederek 4,8 milyona vardı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) de, şubat ayında yaptığı açıklamada, dünya genelinde yaşanan kitlesel kıyıma engel olamayan BMGK'yi eleştirmişti. Af Örgütü, 2014'ü insan hakları açısından tam bir felaket ilan etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UluslararasıSuriyeBirleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiThe Children34;Vision34;OxfamBMGKInternational)Deutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/AG

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