Yardım kuruluşları uyardı: Fransa'nın kuzeyine sığınan Afganlar donarak ölme tehlikesi altında

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Yardım kuruluşları, Taliban’dan kaçarak Fransa’nın kuzeyindeki Calais’e giden, buradan Britanya’ya geçme umudu taşıyan Afganların kötüleşen koşullarda donarak ölme riski olduğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, ağustos ayında Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi üzerine kaçan ve Fransa’da Calais’e sığınan Afganlar, Manş Denizi’nden geçerek Britanya’ya ulaşmayı istiyor.

Calais’te kamplarda kalan sığınmacılar kötüleşen koşullar, dondurucu soğuklar ve giderek artan zorla yerinden etmelerle yaşam mücadelesi veriyor.

Yardım kuruluşları, Noel’den bu yana en az 150 sığınmacının kaldığı yerden polis tarafıdan çıkarıldığını söyledi. Care4Calais isimli sivil toplum örgütü, birlikte çalıştıkları sığınmacılardan bazılarını polis tarafından şiddet gördüğü, plastik mermi ve biber gazıyla çıkarıldığını söyledi.

Fransız yetkililer, yardım kuruluşlarının sığınmacılara gıda ve diğer temel ihtiyaçları ulaştıracağı yollara da geçiş yasakları uyguluyor.

Care4Calais operasyon müdürü Imogen Hardman, Fransa’nın kuzeyinde durumun kötüleştiğini şu sözlerle anlattı: “Şu an burada hava korkunç. İnanılmaz soğuk. İnsanların çadırlara, uyku tulumlarına, botlara ve sıcak tutacak giysilere erişimi olmasını amaçlıyoruz. Polis, her 48 saatte bir insanları kaldıkları yerden çıkarıyor. İnsanlar kendilerine sığınacak alan bulamıyor.” dedi.