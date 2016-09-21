Yardım konvoyu ile ilgili Rusya’dan yeni suçlama



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü Türkiye’nin İncirlik Hava Üssü’nden havalanmış olan ABD’ye ait bir insansız hava aracının Suriye'nin Halep vilayetinde BM ve Suriye Kızılayı araçlarından oluşan yardım konvoyuna yönelik düzenlenen hava saldırısından birkaç dakika önce olay yerinde belirdiği ileri sürüldü. Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, saldırıda Rusya'nın payı olduğu yönündeki iddiaları bir kez daha reddederken, Batı'nın Kremlin'e yönelik suçlamalarının aslında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin cumartesi günü Suriye'nin Deyr ez Zor kentine yaptığı ve çok sayıda Suriye askerinin öldürüldüğü hava saldırısından dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla atılmış adımlar olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler soruşturma başlatacak

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) pazartesi günü yardım konvoyuna düzenlenen hava saldırısı ile ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu. BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Genel Sekreter Ban Ki Moon “Bu ve sivillere yönellik diğer gaddarca eylemlerin incelenmesi ise varolan imkanları değerlendiriyorum” dedi. Halep vilayetindeki Urm Kübra kasabasında düzenlenen hava saldırısında BM ve Suriye Kızılayı araçlarından oluşan ve 78 bin kişiye yardım taşıyan 31 kamyonluk konvoydaki 18 kamyon hasar görmüş, yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. BM, olay sonrasında Suriye’deki tüm yardım malzemesi nakliyatını geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Alman Kızılhaçı’nın verdiği bilgiye göre saldırıda çok sayıda Kızılay çalışanı ve bazı Türk şoförlerin öldürüldüğü bildiriliyor. Ayrıca Suriye’de iç savaşın patlak vermesinden bu yana Suriye Kızılayı’nın 450’den fazla gönüllü çalışanının saldırılarda hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Merkel de BM yardım konvoyuna saldırıyı kınadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel de yardım konvoyuna düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınadı. Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer tarafından yapılan açıklamada “Görünen o ki, rejim ve müttefikleri krizin siyasi yoldan çözümüyle pek ilgilenmiyor” ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca Almanya’nın Suriye’de ateşkesin tekrar sağlanması yönündeki çabaları desteklediği kaydedilirken, durumun yatıştırılması ve siyasi çözüm opsiyonunun ortadan kalkmaması konularında Rusya’nın yanı sıra İran’ın da sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

Suriye’de ateşkesin sona ermesiyle şiddet arttı

Suriye’de ateşkesin sona ermesinden iki gün sonra çatışmaların sürdüğü Halep kenti yeniden şiddetli hava saldırılarına hedef oldu. Savaş uçaklarının salıyı çarşambaya bağlayan gece boyunca şehri ve çevresini düzinelerce kez bombaladığı, sabahın ilk saatlerine kadar yüzden fazla patlamanın duyulduğu bildiriliyor. Saldırılarda kaç kişinin öldüğü veya yaralandığı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Suriye Ordusu ve Rus uçakları Halep’te muhalif güçlerin kontrolü altındaki bölgelere düzenli olarak saldırı düzenliyor. Bir zamanların ekonomi ve kültür metropolünün doğusu 2012 ortasından bu yana muhaliflerin kontrolünde, batısı ise hükümete bağlı birliklerin elinde.

Suriye devlet medyasının haberlerine göre, bugün şehrin batı bölümü de ateş altında kaldı. Resmi haber ajansı Sana, muhaliflerin roket saldırısında Selahaddin mahallesinde iki kişinin öldüğünü ve yedi kişinin de yaralandığını bildiriyor. Ülkedeki aktivistlerden oluşan bir ağ sayesinde veri toplayan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi gece saatlerinde şehrin güneybatı ucunda da şiddetli çatışmaların olduğunu haber veriyor.

Suriye Ordusu, pazartesi günü ülkedeki ateşkesin sona erdiğini duyurmuştu. Sana haber ajansı tarafından açıklamada, muhalif güçlerin ateşkes ile ilgili hiçbir noktaya uymadığı iddia edilmiş, ateşkesin birçok bölgede 300'den fazla kez ihlal edildiği kaydedilmişti.