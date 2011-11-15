-Yardım kolileri nasıl hazırlanmalı VAN (A.A) - 15.11.2011 - Deprem bölgesine gönderilecek yardım kolilerinin ''gıda'', hijyen'' ve ''çocuk'' şeklinde sınıflandırılması gerektiği bildirildi. Van'da 23 Ekim'de meydana gelen depremin ardından bölgeye çok sayıda yardım geldi. Ancak kolilerin sistemli ve bilinçli bir şekilde hazırlanmaması nedeniyle dağıtımda sıkıntılar yaşandı. Yetkililer, yardım kolileri hazırlanırken bölgedeki iklim, hava ve afet şeklinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, bu şekilde oluşturulacak kolilerin ihtiyaç sahipleri için çok daha faydalı olacağını dile getirdiler. -''Ramazan Paketi'' gibi çeşidi bol olmalı Hazırlanacak gıda kolilerinin tek kalem ihtiyaç maddesi yerine, ''Ramazan Paketi'' gibi çeşidi bol, farklı ihtiyaç maddelerini içermesi gerektiğini belirten yetkililer, şu konulara dikkat çektiler: ''Yardım gönderen vatandaşlar tek kalem makarna ya da tek kalem kuru bakliyat kolisi gönderiyor. Oysa bir depremzedeye koli içinde sadece onlarca makarna vermek bu kişilerin ihtiyacına cevap vermez. Bu nedenle nasıl 'Ramazan Paketi' şeker, un, makarna ve benzeri birçok malzemeden oluşuyorsa, bölgeye gönderilecek deprem paketi de bir depremzede ailenin çeşitli gıda ihtiyaçlarını barındıracak şekilde hazırlanmalı. Gıda kolileri bu şekilde hazırlandığı takdirde görevliler burada kolilerin ayrıştırılması için harcayacağı zamanı, kolileri hemen ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için harcayabilir.'' -Pişirilmesi kolay gıdalar olmalı Yetkililer, yardım kolilerinin oluşturulması aşamasında depremzedelerin barındığı yerlerdeki koşulların da göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret ederek, bu çerçevede çadır kentlerdeki depremzedeler için hazırlanacak kolilerdeki gıdaların ''kalorisi, vitamini yüksek ve pişirilmesi kolay maddelerden oluşması gerektiğini'' vurguladılar. Deprem bölgesinde en temel ihtiyacın ''gıda'' olduğunu ifade eden yetkililer, kolilerin yağ, salça, şeker, pişirilmesi zor olmayan kuru bakliyatın yanı sıra konserve, süt, paket bisküvi, reçel, bal gibi gıdalardan oluşturulması gerektiğini bildirdiler. -Hijyen kolisi Yetkililer, depremin ardından çadır kentlerde yaşayanların en önemli sorunlarından birinin temizlik olduğunu ifade ederek, bu bakımdan bölgeye gönderilecek temizlik maddelerinin yer aldığı ''hijyen kolisi''nin önemli olduğunu vurguladılar. ''Hijyen kolisi'' hazırlanırken de dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğuna işaret eden yetkililer, öncelikli konunun kolinin içinde bulunan malzemelerin farklı cins ve yaştaki kişilerin ihtiyacını karşılayacak niteliği taşıması olduğunu belirttiler. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye birçok temizlik maddesinin geldiğini anımsatan yetkililer, ancak bu maddelerin çoğunun çadır kent gibi bir ortamda yaşayan insanların ihtiyacına cevap vermekten uzak olduğunu bildirdiler. -Çamaşır makinesi deterjanı yerine el sabunu Yetkililer, bölgeye ulaşan kolilerin birçoğunda çamaşır makinesi deterjanlarının bulunduğuna dikkati çekerek, ''Bu maddeler, çadırlarda yaşayan insanlar tarafından kullanılamayacağı için atıl durumda kaldı. Bu noktada yardımların bilinçli şekilde yapılmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor'' dedi. İdeal bir hijyen kolisinde ''el sabunu, sıvı sabun, diş fırçası, diş macunu, şampuan, antibakteriyel jel, kadın pedi, ıslak mendil, elleri ve dudakları soğuk havadan koruyucu krem'' gibi malzemelerinin yer alması gerektiğini belirten yetkililer, deprem bölgesi için şu anda en öncelikli temizlik ihtiyacının ''el sabunu ve kadın pedi'' olduğunu vurguladılar. -Çocuk kolisi Van'da depremin meydana geldiği andan bu yana birçok doğum olayının yaşandığının altını çizen yetkililer, çocuk sayısının çokluğu nedeniyle ''çocuk kolisi'' hazırlanmasının da önemine dikkat çekti. Yetkililer, çocuklar için hazırlanan kolilerde çocuk bezi, mama, biberon, pudra gibi birçok malzemenin gerektiğini ifade ederek, bunların hazırlanma aşamasında çocuğun yaşının ya da bebeğin kaç aylık olduğunun da düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini belirttiler. Bölgedeki mama stokunun tükenmekte olduğu uyarısında bulunan yetkililer, bundan sonra çocuklar için hazırlanacak kolilere hangi yaş grubundaki bebek için gerekli malzeme ya da kıyafet konulduğuna ilişkin ayrıntılı notlar düşülmesi gerektiğini bildirdiler. -Elektrikli ısıtıcı, battaniye ve iç çamaşırı ihtiyacı- Soğuk havanın etkili olduğu bölgede iç çamaşırı başta olmak üzere çok sayıda ''kışlık mont, bot, bere ve atkı'' da depremzedeler tarafından en çok talep edilen eşyalar arasında yer alıyor. Bölge şartlarında ''şiddetle'' ihtiyaç duyulan diğer malzemeler ise ''elektrikli ısıtıcı, battaniye ve sünger yataklar...'' Şimdiye kadar ulaşan yardımlar arasında birçok katalitik soba gelse de, bunların yüzde 90'ının kullanılamaz halde olduğunu vurgulayan yetkililer, bu nedenle daha önce kullanılmamış elektrikli sobaların bölgeye gönderilmesinin önemine işaret ettiler.