Yardım işçi ailelerine!

Ankara’da belediyenin son bir yılda yaptığı yardımlardan en çok işçiler yararlanıyor. İşçileri, yeşil kartlılar ve güvencesi olmayanlar takip ediyor.



Yardım dağıtımında başı çeken belediyelerden olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne son bir yıl içinde 431 bin 580 aile yardım talep etti, yaklaşık 200 bin aileye yardım yapıldı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Planlama ve Koordinasyon Şube

Müdürlüğü tarafından hazırlanan yardım raporuna göre, yardım yapılan ailelerin ortama geliri 200 ila 700 YTL arasında değişiyor.



Araştırmaya göre, yardım alanların başında SSK'lı işçi aileleri geliyor. Başkentte belediyeden yardım alarak geçinen SSK'lı işçi ailesi sayısı 90 bin.



Belediyeden yardım alanlar sıralamasında işçi ailelerini, 31 bin ile yeşil kart sahibi aileler ve 22 bin ile hiçbir güvencesi olmayan aileler takip ediyor.



Bunları da sırasıyla BAĞ-KUR'lular, emekliler, engelliler ve yaşlılar takip ediyor. Rapora göre yardım alan ailelerin çoğunluğu Altındağ, Mamak, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle'de ikamet ediyor.

