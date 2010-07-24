Yardım için kıyafetlerini satacaklar

T24- Dizi yıldızları Özürlüler Vakfı'nda ameliyat olmayı bekleyen hastalar için kıyafetlerini satacaklar

Ünlü dizi yıldızlarının kostümlerinin satışından elde edilen gelir, özürlü çocukların tedavisine harcanacak

Polat Alemdar, Memati, Ezel, Savaş Baldar, Eyşan, Ferhunde... Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği bu dizi karakterlerinin kostümleri, Özürlüler Vakfı'nın 0-15 yaş arasında ameliyat olmayı bekleyen çocukların tedavilerini gerçekleştirdiği "Haydi Gülümse" kampanyası çerçevesinde pazarda satışa çıkıyor. İstanbul'da bugün Maslak Kasrı'nda düzenlenecek pazarda, Kurtlar Vadisi dizisi karakterleri Polat Alemdar ve Memati'nin takım elbiseleri 500 liradan başlayan fiyatlarla görücüye çıkacak. Aşk ve Ceza dizisinden Savaş Baldar ve Ezel'in takım elbiseleri de aynı fiyattan alıcı bulacak. Yaprak Dökümü'nün kötü gelini Ferhunde'nin nikâh sahnesinde giydiği kıyafetin de satışa çıktığı pazarda Ezel dizisinden Eyşan'ın yüzüğü 100 liraya satılacak. Mehmet Ali Erbil, Murat Yıldırım, Burçin Terzioğlu ve Mert Fırat'ın kendi kıyafetlerinin satışa çıktığı pazarda Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı formalar da 500 liradan alıcı bulacak.

ACİL TEDAVİ BEKLİYORLAR



Organizasyonu acil ameliyat bekleyen engelli çocuklar için yaptıklarını belirten Özürlüler Vakfı Başkanı Seyhan Sandıkyapan "Ameliyat onayı çıkmış ve acil tedavi olmayı bekleyen 20 çocuğumuz var. Bu pazar onların tedavi masraflarını karşılamada yardımcı olacak" dedi. Djlerin müzik performanslarıyla şenlik havasına bürünecek olan pazarda ünlü markalar da stant açıyor.



