-Yardım için ilk SMS Arınç'dan İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ile birlikte Somali'ye yardım için ''İftar sofrasından Somali'ye aynı anda 100 bin SMS'' kampanyasını mesaj atarak başlattı. Arınç, AK Partinin 10. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstanbul İl Başkanlığınca Bayrampaşa Belediye Stadyumunda düzenlenen ve Somali için 100 bin yardım SMS'i atılması hedeflenen iftara katıldı. İftarda, Bülent Arınç, ''İftar sofrası başında bulunan 100 bine yakın kardeşimizle hayırlı bir iş yapıyoruz. Allah kabul etsin. Somali'deki kardeşlerimize birer SMS kanalıyla yardımda bulunuyoruz. 'Afrika' yazıp 5601'e gönderiyoruz. Hayırlı olsun, Allah kabul etsin'' diyerek ilk SMS'i Babuşçu, AK Parti İstanbul milletvekili Türkan Dağoğlu ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ile birlikte attı. İftar öncesi konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da, bugün burada hem oruç açılacağını, hem de orucunu açmak için dahi bir lokma ekmek bulamayan Somali'deki kardeşlerinin ekmek ve su bulmasına katkı sağlayacak bir kampanyayı gerçekleştireceklerini söyledi. Kampanyanın başlatıldığı iftara Ümraniye'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da canlı bağlantı ile bağlandı.