Yardım için durdu yaralıyla birlikte öldü



Silivri'de kaza yapan otomobil sürücüsü ile ona yardım etmek için duran kamyon şoförüne arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada yaralı ile yardım için inen kamyon şoförü öldü.

Saat 01.00 sıralarında Silivri ilçesine bağlı Selimpaşa semti E-5 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada İstanbul'dan Edirne istikametine giden ve henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Otomobilinden inen yaralı sürücü, o sırada yoldan geçen kamyonu durdurarak yardım istedi. Kamyon şoförü Kadir Şahin aracından inerek kaza yapan sürücünün yanına gitti. Bu sırada sürücüsünün ismi bilinmeyen ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen kamyonet, Şahin ile yaralı otomobil sürücüsüne çarparak altına aldı. 2 kişi araç altında yaklaşık 100 metre sürüklenerek feci şekilde yaşamını yitirirken, kamyonet sürücüsü ise yaralandı.

Kazanın ardından aydınlatma direklerinin olmadığı gözlenen E-5 Karayolu, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından cesetler, Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.