-Yardım hesaplarında 1,7 milyon lira toplandı ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bölgeye sadece benim talimatımla ilk etapta 3 milyon Türk Lirası gönderilmişti, acil yardım olarak Valiliğe. Bugün bu rakam, 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Başbakanlık adına açtığımız yardım hesaplarında da şu an itibarıyla 1 milyon 728 bin lira yardım toplandı'' dedi. Böyle anları kendileri için hala siyasi ranta dönüştürmenin gayreti içinde olanlar bulunduğunu ifade eden Erdoğan, ''Tabii çirkin olan bu. Hele hele böyle bir deprem felaketinin olduğu anda bütün imkanlarıyla seferber olan bir devlet var, bir hükümet var. Bütün kurullarıyla, kuruluşlarıyla ilk andan itibaren orada. 99 depremini yaşayanlar bilir. Deprem mahalline gelemeyen bir iktidar vardı, bir hükümet vardı ama şu anda neredeyse kabinenin dörtte biri orada seferber olmuş vaziyette, devletin tüm kurum ve kuruluşları orada seferber olmuş vaziyette, neler yapılmış neler yapılacak onlar planlanıyor'' diye konuştu. Depremin ardından durumun hemen birkaç günde kontrol altına alındığını belirten Erdoğan, ''Çok kısa sürede tüm bu enkazlar kalkacağı gibi yeniden bir Van merkez planlaması ve yeniden Erciş'te de kentsel değişim dönüşümle birlikte yeni bir şehir, yeni bir ilçe inşa edilmiş olacak. Enkaza baktığınızda, malzemenin ne kadar kalitesiz olduğunu, o betonun adeta kuma dönüştüğünü, zemin kattaki beton blokların zayıflığından, ya da kaldırılmasından bütün bir binanın ve içindekilerin acı fatura ödediğini görüyorsunuz. Belediyeler de müteahhitler de denetim elemanları da bu ihmallerin cinayetle eşanlamlı olduğunu artık görmek durumundadır'' dedi.