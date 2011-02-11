T24 - Diyarbakır’da öz babası tarafından tecavüze uğradığını öne süren 16 yaşındaki B.A., 155’i arayıp “Lütfen bana yardım edin, babam bana tecavüz ediyor” diyerek yardım istedi.



Polis, hamile olduğu anlaşılan B.A.’yı koruma altına alırken, cezaevinden yeni çıkan baba K.K. da tecavüz suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Polislere, “Babamın tecavüzüne ve cinsel tacizlerine dayanamıyorum. İki aydır bana tecavüz ediyor” diyen B.A. sağlık kotrolüne götürüldü. B.A., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nde psikolog eşliğinde ifade verdi. Adliyeye sevk edilen K.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öz babasının tecavüz ettiği B.A. ise devlet tarafından koruma altına alındı.







