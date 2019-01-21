Yardım çağrısı yapılan lastik botta 41 kaçak göçmen kurtarıldı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Saros Körfezi\'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan ve yardım çağrısı yapan 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Enez sahili açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan ve içerisinde Afganistan uyruklu 10\'u çocuk 7\'si kadın 41 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bottan yardım çağrısı yapıldı. Kaçakların yardım çağrısı üzerine harekete geçen Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 41 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.
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