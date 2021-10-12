Yardım çağrıları sonuç buldu; geçmişte Joe Biden’ı kurtaran çevirmen, Afganistan’dan ayrıldı

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Afganistan’da ABD Başkanı Joe Biden’ı, senatör olduğu 2018 yılında bir fırtınadan kurtaran çevirmen Aman Khalili, Taliban’ın kontrolü ele geçirdiği ülkeyi terk etti.

BBC’de yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın senatör olduğu 2008 yılında, Afganistan'da beraber olduğu ekiple kar fırtınasının ortasında kalmış, helikopter bir vadiye zorunlu iniş yapmıştı. Çevirmen Amal Khalili, Biden ve ekibi vadiden güvenli bölgeye götüren ekibin içindeydi.

Khalili, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirdiği ağustos ayından bu yana ülkeden ayrılmak için vize sorunlarını çözmeye çalışıyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir temsilci, Khalili ve ailesinin Afganistan’dan güvenli bir şekilde ayrıldığını ve Pakistan üzerinden seyahat edeceğini açıkladı.

Khalili, ağustos ayında ülkeden ayrılmaya çalışırken CNN’e konuşmuş, ABD Başkanı Biden’a kendisi ve ailesini kurtarmak yönünde çağrıda bulunmuştu.