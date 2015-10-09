Yardım alan çocuklarının, 'Hak ettin mi' diye aşağılandığı iddiasıyla okul bahçesinde intihar etmek istediler!

Kayseri'de liseye giden çocuklarına verilen yemek yardımını 'başarısızlık' nedeniyle kesen okul müdürünün, "Yemeği hak ettin mi?" şeklinde sözlerle kendilerini aşağıladığını söyleyen bir anne babanın okul bahçesinde intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Şerife Bacı Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin okul müdürünün, yemek yardımı alan 9. sınıf öğrencisi G.M'ye "Yemeği hak ettin mi?" şeklinde söz sarf ettiği, bunun üzerine okula gelen anne ve babanın okul bahçesinde intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü açıklama yaptı





İddialarla ilgili yazılı açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, sınıf tekrarına kalan 9. sınıf öğrencisi G.M'nin maddi durumları iyi olmadığı gerekçesiyle geçen yıl olduğu gibi okul müdüründen ücretsiz yemek talebinde bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi. Okul müdürünün öğrenciye maddi ve manevi destek sağladığını ifade eden Çandıroğlu, şunları kaydetti:



"Öğrenciye geçen yıl hem maddi hem de manevi destek sağlayan okul müdürü, öğrencinin sürekli olarak devamsızlık yaptığı, ders başarısını yükseltemediği ve sınıf tekrarına kaldığı anlamında 'Geçen sene sınıf tekrarına kaldın. Sana sunduğumuz imkanların hakkını vermedin' şeklinde sözler sarf etmiş. Bunun üzerine öğrencinin annesi, okul müdürünün odasına gelip ağza alınmayacak sözlerle hakaret etmiş. Odadan çıkarılan anne, elinde bıçakla okul bahçesinde hakaretler yağdırarak 'Benim çocuğuma yemek vermiyor' şeklinde bağırmaya başlamış. İkna çalışmaları netice vermeyince polis ve ambulans aranmak zorunda kalınmış. Yarım saat sonra baba da elinde bıçakla bahçeye gelerek aynı şekilde okul müdürüne hakaretler yağdırmaya devam etmiş. Aile ikna edilerek ambulansla hastaneye gönderilmiş. Konuyla ilgili müdürlüğümüz tarafından gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."