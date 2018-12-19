Yarbay Ali Tatar, mezarı başında anıldı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- \'AMİRALLERE suikast\' iddialarıyla ilgili soruşturma sürecinde intihar eden Yarbay Ali Tatar, ölümünün 9\'uncu yıl dönümünde Ankara’daki mezarı başında anıldı.

Yenimahalle\'deki Karşıyaka Mezarlığı\'nda yapılan anmaya Ali Tatar\'ın ağabeyi Ahmet Tatar ve aile üyeleri, CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Mahmut Tanal, Ali Şeker katıldı. Ahmet Tatar, yıllarca içten içe kemiren hainler eliyle Türk ordusunun Mustafa Kemal\'in ordusu olmaktan çıkarılmaya çalışıldığını belirterek şöyle konuştu:

\'\'Askeri öğrencisinden subayına kadar binlerce yurtsever asker, çeşitli tertiplerle tasfiye edildi. Türk ordusuna karşı önce teğmen rütbesinde başlayan, daha sonra komutanların maalesef aymazlıkları ile generallere ve amirallere, hatta genelkurmay başkanına kadar uzanan büyük bir operasyon yürütüldü. Tüm bunlar yaşanırken medyada askeri vesayetin yok edileceğini, Türkiye\'nin daha özgür ve demokratik bir ülke olacağının, faili meçhullerin aydınlanacağının propagandaları yapılıyordu. Aykırı ses çıkaranlar ise \'darbeci ve cuntacı\' yaftalamalarıyla adeta boğuluyorlardı. FETÖ\'nün devleti ele geçirdiğini herkes görüyordu, ancak \'buna kargalar bile güler\' diyorlardı.\'\'

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise Ali Tatar\'ın mezarının başında yaptığı konuşmada, \'\'Burada benim hem komutanım, hem arkadaşım, hem ağabeyim yatmaktadır. Burada gerçek bir subay yatmaktadır. Bize komutanlık, askerlik dersi verenlere inat, onuru ile burada yatmaktadır. \'Subay\', bedeninden önce şerefini koruyan adama derler. İşte o, Türk Milletinin var oluşu için kendi yok oluşunun karşısına çıkabilen bir yiğittir. Ali Tatarlar hep böyle anılacaktır ve bu topraklarda Ali Tatarlar asla bitmeyecektir\" dedi.

Konuşmaların ardından Ali Tatar\'ın mezarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

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