Yarbay Ali Tatar'ın abisinden Tuncay Opçin'in sözlerine tepki: Midem bulanarak okudum, kanlarına virüs bulaşmış

FETÖ’nün Ergenekon kumpasına isyan ederek hayatına son veren Deniz Yarbay Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, “Alevi olmasaydı, intiharı bu kadar gündemde kalır mıydı?” diyen Tuncay Opçin'e sert bir dille tepki gösterdi. Ahmet Tatar, "Midem bulanarak okudum. Kanlarına virüs bulaşmış. Bu ülkeyi inançlar üzerinden bölüp parçalamak istediklerini bir kez daha itiraf etmişler” ifadelerini kullandı.

FETÖ'den aranan Tuncay Opçin, sosyal meyda hesabından şunları paylaştı:

“Ali Tatar Alevi olmasaydı, intiharı bu kadar gündemde kalır mıydı? Tatar’dan iki ay sonra YAŞ’ta amirallik sırasındaki, Kurmay Albay Berk Erden intihar etti. Peki, Erden niye gündeme getirilmiyor? Çünkü, istismar edebilecekleri bir kimliği, kışkırtılacak kitlesi yok.”

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Ahmet Tatar, Opçin'in söz konusu paylaşımı hakkında, "Sabah güne çok iyi başlamıştım. Ancak bu alçakların yazdığını okuyunca canım çok sıkıldı. FETÖ’cüler yine FETÖ’cülüklerini yaptılar, doğaları gibi davrandılar. Bugüne kadar hep bu ülkeyi bölüp, parçalamak istediler. Bunu da inançlar üzerinden yapmaya çalıştılar. Tuncay Opçin denen FETÖ’cünün yaptığı yine aynı şey. Aslında bir nevi itiraf. Anadolu coğrafyası içinde çok çeşitli insan barındırır. Zaman zaman bu insanlar birbirleri ile çatışır, kavga da eder. Ancak bu insanlar barışmasını da bilirler. Kavgalarını da, barışmalarını da soylu bir şekilde gerçekleştirirler. Fakat bu FETÖ’cülerin kanına başka bir virüs bulaşmış. O virüs, doğalarını kumpasa, tuzağa, yalana dönüştürmüş" diye konuştu.

Ali Tatar'ın eşi: Hiç utanmıyorlar!

umhuriyet'ten Zehra Özdilek'e konuşan Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar da şunları kaydetti:

“Ali’nin adıyla böyle bir açıklama yapmaya hiç utanmıyorlar. Tekrar gündeme gelmeye çalışıyorlar. Bir kere Ali’yi bunlar Alevi kimliğiyle fişlediler. Ali’yi sorgularkek, Ali’nin email adresinin karşısına benim doğduğum köyün adını yazdılar. Çünkü benim kimliğimde Alevi köyü ismi var. Ali’nin doğum yeri Ankara göründüğü için Ali’yi fişleyemiyorlardı. Ali’yi bunlar hem fişlediler hem tutukladılar. Cinayeti işlediler şimdi de Ali’nin üzerinden gündeme gelmeye çalışıyorlar. Ben bunları zaten katil olarak nitelendiriyorum. Büyük suçlar işlediler. Ama hala ne yakalanabildiler ne ceza aldılar. Ali Alevi kimliğiyle değil onuruyla, isyanıyla gündemdeydi."