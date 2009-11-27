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Kültür-Sanat

Yaratma Özgürlüğü ödülü İran'a

İngiltere’de geçen yıl kurulan ‘Yaratma Özgürlüğü’ ödülü bu yıl, İranlı film yönetmeni Muhsin Makhmalbaf ’a verildi.

27 Kasım 2009 02:00

İngiltere’de geçen yıl kurulan ‘Yaratma Özgürlüğü’ ödülü bu yıl, İranlı film yönetmeni Muhsin Makhmalbaf ’a verildi. 

Yaratma Özgürlüğü ödülü İran'a

52 yaşındoaki Makhmalbaf, 50 bin dolarlık ödülü alırken ödülü İran’da hükümete karşı olan Büyük Ayetullah Hüseyin Ali Muntezeri’ye ithaf ettiğini söyledi. İran’da 12 Haziran 2009 tarihinde yapılan ve Mahmud Ahmedinejad’ın kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı Mir Hüseyin Musevi’nin yandaşı yönetmen Makhmalbaf, muhalif olarak beş yıl önce İran ’ın dışına çıktı. Tacikistan, Hindistan, Afganistan hakkında filmler yapan Muhsin Makhbalbaf, dünyanın çeşitli festivallerinde gösterilen ve ödüller alan ‘Kandahar’, ‘Aşk Nöbeti’, Sex ve Felsefe’ gibi filmleriyle tanınıyor. Kızı Samira Makhmalbaf da kendisi gibi tanınmış bir sinemacı.

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